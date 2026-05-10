Znamy składy na mecz FC Barcelona - Real Madryt. Co z Robertem Lewandowskim?

W niedzielę 10 maja dojdzie do wielkiego starcia FC Barcelony z Realem Madryt.

Ekipie z Katalonii wystarczy zaledwie jeden punkt w El Clasico, by cieszyć się z tytułu mistrzowskiego w lidze hiszpańskiej.

Opublikowano już oficjalne zestawienia na to spotkanie. Szczegóły dotyczące Roberta Lewandowskiego i wyjściowych jedenastek opisujemy poniżej.

Składy na FC Barcelona - Real Madryt. Decyzja o występie Lewandowskiego potwierdzona

Starcia w ramach El Clasico niezmiennie elektryzują kibiców na całym globie. Pojedynki FC Barcelony z Realem Madryt budzą potężne emocje bez względu na dyspozycję obu zespołów, a niedzielny mecz zapowiada się wyjątkowo fascynująco. Już dzisiaj, 10 maja, drużyna ze stolicy Katalonii może oficjalnie zostać mistrzem Hiszpanii, do czego potrzebuje zaledwie remisu. Na cztery serie gier przed zakończeniem rozgrywek ich zaliczka nad odwiecznym rywalem wynosi aż jedenaście oczek, więc tylko wygrana przedłuża matematyczne szanse "Królewskich" na końcowy triumf. Kibice zastanawiali się, na jakich piłkarzy postawi Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec musiał zmierzyć się przed meczem z osobistym dramatem, po tym jak tuż przed klasykiem zmarł jego ojciec.

Skład FC Barcelony na rywalizację z Realem Madryt prezentuje się następująco: Joan Garcia - Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Gavi, Pedri, Dani Olmo - Marcus Rashford, Ferran Torres, Fermin Lopez.

Wcześniej skład - bez kontuzjowanego Kyliana Mbappe - podał trener Realu, Alvaro Arbeloa.

Skład Realu na El Clasico: Thibaut Courtois - Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Fran Garcia - Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga - Brahim Diaz, Gonzalo García, Vinicius Jr.