Quiz: Jak dobrze znasz uczestników preselekcji do Eurowizji 2026? Tylko najwięksi eksperci odpowiedzą na pytania

Dla jednych Eurowizja to zaledwie kilkudniowe muzyczne show w roku, dla innych prawdziwa życiowa pasja. Konkurs urósł do rangi światowego fenomenu i dla wielu miłośników muzyki stał się czymś znacznie więcej niż tylko wydarzeniem telewizyjnym. Przyciąga nie tylko samą rywalizacją, lecz także szansą poznawania artystów z najdalszych stron świata. Eurowizja sprzyjała również narodzinom licznych międzynarodowych znajomości i przyjaźni. Najzagorzalsi fani świetnie znają jej dzieje i bez trudu wymienią sporą część zwycięzców, wszystkich polskich reprezentantów oraz ciekawostki z ostatnich lat. Choć do Eurowizji 2026 pozostało jeszcze trochę czasu, już teraz nadchodzi jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu, czyli polskie preselekcje. Jak dobrze znacie finalistów tegorocznej edycji? Sprawdźcie się w poniższym quizie!

Eurowizja 2026 - polskie preselekcje. Uczestnicy

Kto ubiega się o prawo reprezentowania Polski podczas jubileuszowej edycji konkursu w Wiedniu? Przedstawiamy oficjalną listę uczestników polskich preselekcji do Eurowizji 2026:

Basia Giewont - "Zimna woda"

Stasiek Kukulski - "This too shall pass"

Anastazja Maciąg - "Wild Child"

Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"

Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"

Karolina Szczurowska - "Nie bój się"

Alicja Szemplińska - "Pray"

Ola Antoniak - "Don't you try"

Eurowizja 2026 - polskie preselekcje. Kiedy i gdzie oglądać?

Telewizja Polska potwierdza dzień emisji koncertu preselekcyjnego do Eurowizji 2026. Występy uczestników zobaczymy w sobotę, 7 marca 2026 o godzinie 17:35 w TVP1. Wydarzenie ma trwać zaledwie 50 minut! Nie bez powodu, bo wyników nie poznamy od razu. Reprezentant Polski zostanie ogłoszony w niedzielę, 8 marca 2026 w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP2.