Agnieszka Hyży w gipsie po wakacyjnym potknięciu. Przemieszczenie kości to nie żarty

Agnieszka Hyży chciała zniknąć z sieci. Wakacje przerwała kontuzja stopy

Agnieszka Hyży zaplanowała lipiec jako czas gruntownego odpoczynku i ucieczki z mediów społecznościowych. Przez kilkanaście dni nie korzystała z telefonu, nie publikowała nic w sieci ani nie przeglądała stron internetowych. Jej celem był całkowity relaks od życia zawodowego. Niestety, wymarzony odpoczynek nie przebiegł tak spokojnie, jak to sobie założyła. Podczas urlopu spotkała ją bolesna sytuacja, przez którą beztroski czas zmienił się w walkę z kontuzją.

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Zapatrzona w niebo Agnieszka Hyży potknęła się. Skończyło się złamaniem

O swoich problemach prezenterka postanowiła opowiedzieć obserwatorom po powrocie do aktywności w sieci. Początkowo wszystko szło zgodnie z planem, ale wystarczyła jedna nieuważna chwila, by urlop nabrał zdecydowanie mniej przyjemnego charakteru.

Gwiazda przyznała, że zapatrzyła się w niebo oraz piękne widoki dookoła i po prostu się potknęła. Na początku wydawało się, że to zwykłe uderzenie i ból niedługo minie, ale rzeczywistość okazała się o wiele gorsza.

Lekarze zdiagnozowali złamanie palca u stopy, do tego doszło jeszcze przemieszczenie kości. Agnieszka Hyży z typowym dla siebie humorem opisała, że kości uległy uszkodzeniu i zmianie ułożenia, ale dodała, że wszystko powinno się wygoić bez problemów.

Choć kontuzja pokrzyżowała urlopowe zamierzenia, gwiazda nie ma zamiaru przedłużać odpoczynku. Od poniedziałku ponownie rusza do pracy, jednak będzie zmuszona radzić sobie z urazem. Na swoim profilu napisała, że wraca do obowiązków „na jednej nodze”.

Przed podzieleniem się wiadomością o wypadku, prezenterka zdążyła jeszcze opublikować podsumowanie swojego urlopu od internetu. Wspomniała, że wytrzymała niemal dwa tygodnie bez telefonu, Instagrama i powiadomień. Doceniła ten spokój, który pozwolił jej zwolnić tempo, jednak to właśnie podczas tak potrzebnego odpoczynku przytrafiła się kontuzja, którą popamięta jeszcze długo.

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