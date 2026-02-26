Wypowiedzenie kontraktu wpłynęło do siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego już 5 lutego, czyli na dobę przed startem zmagań we Włoszech. Prezes Radosław Piesiewicz zdecydował się jednak na ujawnienie tej wiadomości dopiero po powrocie kadry do kraju. Podczas poniedziałkowej rozmowy w telewizji „wPolsce24” przyznał, że wcześniejszy moment nie był odpowiedni do ogłaszania utraty umowy sponsorskiej, co mogłoby wpłynąć na atmosferę. Wówczas nie padła nazwa firmy, a szczegóły mają zostać przedstawione 10 marca.

Nie udało się uzyskać jasnej deklaracji, czy decyzja podjęta przez Grupę Polsat Plus wpłynie na wypłatę nagród finansowych dla olimpijczyków, co wcześniej sygnalizował prezes Piesiewicz. Niezbędne jest oczekiwanie na oficjalny komunikat ze strony PKOl, gdyż obecnie brakuje pełnych i szczegółowych informacji w tej sprawie.

– Faktycznie, prezes Piesiewicz przekazał dziś tę informację podczas posiedzenia zarządu – potwierdził w rozmowie z eurosport.pl jeden z członków władz PKOl. Zastrzegł jednak, że chce pozostać anonimowy.

Nie jest jasne, czy mamy do czynienia z odosobnionym przypadkiem, czy też spełniają się sugestie prezesa o szerszym zjawisku. Warto przypomnieć, że po igrzyskach w 2024 roku współpracę z PKOl zakończyły m.in. Polskie Porty Lotnicze i Tauron Polska Energia, a także Krajowa Grupa Spożywcza, Enea oraz PKP Intercity.

Przedstawiciele Grupy Polsat Plus na ten moment powstrzymują się od komentowania sprawy. Tomasz Matwiejczuk, pełniący funkcję dyrektora do spraw komunikacji korporacyjnej oraz rzecznika prasowego Telewizji Polsat, przekazał jedynie informację, że firma nie zajmuje obecnie oficjalnego stanowiska w tej kwestii.

Chociaż nie są znane wszystkie skutki finansowe zerwania kontraktu, wiadomo, że chodzi o znaczne środki. Sama umowa sponsorska między Grupą Polsat Plus a PKOl miała wartość około 5 milionów złotych. Pieniądze te miały zasilić budżet organizacji i wesprzeć reprezentację, w tym sfinansować premie za wyniki uzyskane podczas igrzysk w 2026 roku.