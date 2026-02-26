Kto królem strzelców Ligi Mistrzów? Robert Lewandowski daleko w tyle za czołówką

Galatasaray Stambuł wyrzuciło Juventus Turyn z pucharów po dogrywce, zapewniając sobie grę w 1/8 finału.

Zespół Nicoli Zalewskiego, Atalanta Bergamo, odrobił straty z pierwszego spotkania i wyeliminował Borussię Dortmund.

Kylian Mbappe lideruje w wyścigu o koronę króla strzelców (13 goli), podczas gdy Robert Lewandowski jest dopiero 65. (2 gole).

Dramat Juventusu i wielki powrót drużyny Nicoli Zalewskiego

W środę, 25 lutego, rozstrzygnęły się losy baraży o 1/8 finału Champions League. Największą dramaturgię zafundowały kibicom zespoły włoskie. Najpierw Atalanta Bergamo z Nicolą Zalewskim w kadrze rozbiła u siebie Borussię Dortmund aż 4:1, gwarantując sobie awans. Był to nie lada wyczyn, ponieważ pierwsze starcie zakończyło się zwycięstwem BVB 2:0 i wydawało się, że Niemcy kontrolują sytuację. Kluczowy dla losów dwumeczu okazał się gol z rzutu karnego, strzelony już w doliczonym czasie gry. Zupełnie inne nastroje panują w Turynie. Juventus, mimo wygranej 3:2 nad Galatasaray, pożegnał się z Ligą Mistrzów, a do wyłonienia zwycięzcy tej pary potrzebna była dogrywka. Poza wynikami drużynowymi, fani futbolu z uwagą śledzą statystyki indywidualne. W rankingu snajperów Robert Lewandowski zajmuje obecnie bardzo niską pozycję.

Polak z nowym rekordem Ligi Mistrzów. Nie ma powodów do radości

Dominacja Mbappe w Lidze Mistrzów. Słaba pozycja Lewandowskiego

Należy pamiętać, że FC Barcelona nie brała udziału w tej fazie rozgrywek, ponieważ awans do 1/8 finału wywalczyła już wcześniej. Mimo to, liczby kapitana polskiej kadry w bieżącej edycji mogłyby być nieco lepsze. Robert Lewandowski strzelił do tej pory zaledwie dwie bramki w elitarnych rozgrywkach. Liderem klasyfikacji jest niekwestionowany w tym sezonie Kylian Mbappe z Realu Madryt, który ma na koncie aż 13 trafień. Drugie miejsce zajmuje Anthony Gordon z Newcastle United (10 goli), a podium uzupełnia Harry Kane z Bayernu Monachium (8 trafień). Tuż za nimi plasują się Erling Haaland i Victor Osimhen z dorobkiem 7 bramek. Polak sklasyfikowany jest dopiero na 65. miejscu, dzieląc je z wieloma innymi zawodnikami. Co ciekawe, najskuteczniejszym graczem Dumy Katalonii jest w tym sezonie Fermin Lopez, który pięciokrotnie pokonywał bramkarzy rywali.

