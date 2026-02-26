Kto królem strzelców Ligi Mistrzów? Robert Lewandowski daleko w tyle za czołówką

Piotr Lekszycki
2026-02-26 10:18

Poznaliśmy już komplet uczestników 1/8 finału Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26. Ostatnim zespołem, który dołączył do grona najlepszych, jest Galatasaray Stambuł, eliminując Juventus po dogrywce. Równie duże emocje budzi tabela najskuteczniejszych piłkarzy. Niestety, nasz Robert Lewandowski tym zestawieniu zajmuje bardzo odległą lokatę.

Slavia Praga - FC Barcelona: Robert Lewandowski

i

Autor: Petr David Josek/ Associated Press Slavia Praga - FC Barcelona: Robert Lewandowski
  • Galatasaray Stambuł wyrzuciło Juventus Turyn z pucharów po dogrywce, zapewniając sobie grę w 1/8 finału.
  • Zespół Nicoli Zalewskiego, Atalanta Bergamo, odrobił straty z pierwszego spotkania i wyeliminował Borussię Dortmund.
  • Kylian Mbappe lideruje w wyścigu o koronę króla strzelców (13 goli), podczas gdy Robert Lewandowski jest dopiero 65. (2 gole).

Dramat Juventusu i wielki powrót drużyny Nicoli Zalewskiego

W środę, 25 lutego, rozstrzygnęły się losy baraży o 1/8 finału Champions League. Największą dramaturgię zafundowały kibicom zespoły włoskie. Najpierw Atalanta Bergamo z Nicolą Zalewskim w kadrze rozbiła u siebie Borussię Dortmund aż 4:1, gwarantując sobie awans. Był to nie lada wyczyn, ponieważ pierwsze starcie zakończyło się zwycięstwem BVB 2:0 i wydawało się, że Niemcy kontrolują sytuację. Kluczowy dla losów dwumeczu okazał się gol z rzutu karnego, strzelony już w doliczonym czasie gry. Zupełnie inne nastroje panują w Turynie. Juventus, mimo wygranej 3:2 nad Galatasaray, pożegnał się z Ligą Mistrzów, a do wyłonienia zwycięzcy tej pary potrzebna była dogrywka. Poza wynikami drużynowymi, fani futbolu z uwagą śledzą statystyki indywidualne. W rankingu snajperów Robert Lewandowski zajmuje obecnie bardzo niską pozycję.

Polak z nowym rekordem Ligi Mistrzów. Nie ma powodów do radości

Dominacja Mbappe w Lidze Mistrzów. Słaba pozycja Lewandowskiego

Należy pamiętać, że FC Barcelona nie brała udziału w tej fazie rozgrywek, ponieważ awans do 1/8 finału wywalczyła już wcześniej. Mimo to, liczby kapitana polskiej kadry w bieżącej edycji mogłyby być nieco lepsze. Robert Lewandowski strzelił do tej pory zaledwie dwie bramki w elitarnych rozgrywkach. Liderem klasyfikacji jest niekwestionowany w tym sezonie Kylian Mbappe z Realu Madryt, który ma na koncie aż 13 trafień. Drugie miejsce zajmuje Anthony Gordon z Newcastle United (10 goli), a podium uzupełnia Harry Kane z Bayernu Monachium (8 trafień). Tuż za nimi plasują się Erling Haaland i Victor Osimhen z dorobkiem 7 bramek. Polak sklasyfikowany jest dopiero na 65. miejscu, dzieląc je z wieloma innymi zawodnikami. Co ciekawe, najskuteczniejszym graczem Dumy Katalonii jest w tym sezonie Fermin Lopez, który pięciokrotnie pokonywał bramkarzy rywali.

