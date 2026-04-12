86-letnia Emilia Krakowska zachwyca na czerwonym dywanie. Tę kreację fani już dobrze znają

Emilia Krakowska na ekranach od ponad sześciu dekad

Emilia Krakowska, która w lutym skończyła 86 lat, niezaprzeczalnie należy do grona największych gwiazd rodzimej kinematografii. Swój debiut na deskach teatralnych zaliczyła w 1964 roku i od tego momentu nieprzerwanie rozwijała swoją artystyczną drogę. Umiejętnie dzieliła czas między spektakle a pracę przed kamerą. Dzisiaj może poszczycić się imponującym portfolio, pełnym wybitnych i docenianych ról.

Aktorka zdobyła uznanie widzów i krytyków między innymi dzięki niezapomnianej roli Jagny w filmowej adaptacji "Chłopów", którą wyreżyserował Jan Rybkowski. Ta kreacja uchodzi za jedno z jej największych osiągnięć. Krakowska często pracowała również z Andrzejem Wajdą, u którego wystąpiła w takich klasykach jak "Brzezina", "Wesele" czy "Ziemia obiecana". Obecnie fani mogą oglądać 86-latkę przede wszystkim w produkcjach telewizyjnych.

23

Gwiazda "Chłopów" pełna wigoru na premierze spektaklu

Mimo wieku uprawniającego do odpoczynku, Emilia Krakowska nie ma zamiaru rezygnować z aktorstwa. Z przyjemnością bierze udział w filmowych i teatralnych premierach oraz innych istotnych spotkaniach. W okresie przedświątecznym była obecna na wielkanocnym śniadaniu zorganizowanym w Domu Artysty Weterana w Skolimowie.

Z kolei 11 kwietnia pojawiła się na premierze sztuki "Każdy twój telefon", gdzie po raz kolejny skupiła na sobie wzrok zgromadzonych. Artystka słynie z zamiłowania do kolorowych ubiorów i różnorodnych dodatków, takich jak korale, perły, pióra czy oryginalne oprawki okularów. Jej wizytówką są także nakrycia głowy. Kapelusza nie zabrakło również na sobotnim evencie. 86-latka zdecydowała się na kolorowy zestaw ubrań, do którego dobrała swój ulubiony płaszcz w kwiatowe wzory. Warto zauważyć, że w tej samej stylizacji aktorka prezentowała się już wcześniej na branżowych imprezach.

QUIZ: Sprawdź, jak dobrze znasz słynne aktorki PRL-u Pytanie 1 z 10 W jakim filmie zadebiutowała ikona polskiego kina - Kalina Jędrusik? "Ewa chce spać" "Kalosze szczęścia" "Sygnały" Następne pytanie

