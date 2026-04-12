Ekstraliga żużlowa GKM Grudziądz – Stal Gorzów. Kto jest bardziej zadowolony z remisu?

Remis GKM Grudziądz ze Stalą Gorzów

Mecz ósmej kolejki Ekstraligi żużlowej między Bayersystem GKM Grudziądz a Gezet Stalą Gorzów zakończył się remisem 45:45. Spotkanie to obfitowało w dramatyczne zwroty akcji, szczególnie w drugiej fazie rywalizacji. Najlepszy czas dnia, wynoszący 66,25 sekundy, uzyskał Wadim Tarasienko z GKM w dwunastym biegu. Początkowo mecz był bardzo wyrównany.

Po dziesięciu biegach na tablicy wyników widniał remis 30:30, co zapowiadało niezwykle emocjonującą końcówkę. Składy punktowe drużyn wskazywały na zaciętą walkę. Wadim Tarasienko z GKM zdobył najwięcej punktów dla gospodarzy (13), natomiast dla gości Anders Thomsen (10).

Stal Gorzów blisko zwycięstwa w Ekstralidze?

Po remisie 30:30, Stal Gorzów zaskoczyła wielu, niemal sięgając po pełną pulę punktów. Seria zwycięstw w kluczowych biegach pozwoliła gościom wypracować znaczącą przewagę. W jedenastym biegu Stal zwyciężyła 5:1, a w czternastym 4:2, co dało jej prowadzenie 44:40 przed ostatnim, piętnastym wyścigiem.

Kluczowe momenty nastąpiły w biegach nominowanych, gdzie doszło do wykluczeń. Kevin Małkiewicz z GKM został wykluczony za drugie w meczu poruszenie się na starcie, co znacząco utrudniło gospodarzom walkę o zwycięstwo. Następnie, w drugim biegu nominowanym, Jack Holder ze Stali Gorzów uderzył w bandę, co skutkowało jego wykluczeniem.

Dramatyczny finał i komentarze trenerów

Pomimo wykluczenia Jacka Holdera, który opuścił tor o własnych siłach, mecz zakończył się remisem. W powtórzonym piętnastym biegu, osamotniony Anders Thomsen ze Stali Gorzów musiał stawić czoła dwóm najlepszym zawodnikom gospodarzy. Skuteczna para Wadim Tarasienko i Michael Jepsen Jensen z GKM odniosła zwycięstwo 5:1, doprowadzając do ostatecznego wyniku 45:45.

Po meczu, trener gości Piotr Paluch wyrażał zadowolenie z postawy swojej drużyny na antenie Canal Plus. Podkreślał, że eksperci nie dawali szans jego zespołowi przed tym spotkaniem. Szkoleniowiec gospodarzy, Robert Kościecha, stwierdził, że musi na spokojnie przeanalizować mecz i wskazał na problemy zawodników z ustawieniami sprzętu.

"Jasne, że szkoda wygranej, bo jak prowadzi się 44:40, to jest blisko zwycięstwa. Nikt nie dawał nam z ekspertów jednak szans, a był świetny mecz i więcej emocji niż na grzybach" - ocenił trener.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.