Lech Poznań – GKS Katowice 3:3. Jak doszło do niezwykłego remisu na stadionie?

Pierwsza bramka i prowadzenie GKS Katowice

Spotkanie pomiędzy Lechem Poznań a GKS Katowice rozpoczęło się od zaciętej walki, jednak pierwsza bramka padła dopiero pod koniec pierwszej połowy. W 38. minucie gry Eman Marković celnym strzałem głową pokonał bramkarza gospodarzy, dając gościom prowadzenie 0:1. Wynik ten utrzymał się do przerwy, co zwiastowało emocjonującą drugą część meczu.

Po wznowieniu gry Lech Poznań szybko doprowadził do wyrównania. W 48. minucie, zaledwie trzy minuty po rozpoczęciu drugiej połowy, Arkadiusz Jędrych z GKS Katowice zanotował niefortunne samobójcze trafienie. To wydarzenie sprawiło, że wynik na tablicy świetlnej zmienił się na 1:1, całkowicie otwierając mecz.

Remis 3:3: grad bramek w drugiej połowie

Dalszy przebieg spotkania obfitował w kolejne gole, utrzymując wysokie tempo. W 60. minucie Ilja Szkurin ponownie wyprowadził GKS Katowice na prowadzenie, zdobywając bramkę na 1:2. Odpowiedź Lecha Poznań nadeszła w 74. minucie, kiedy to Daniel Hakans skutecznie trafił do siatki, wyrównując na 2:2 i podgrzewając atmosferę na stadionie.

Ostatnie minuty meczu przyniosły prawdziwy rollercoaster emocji. W 78. minucie Eman Marković po raz drugi wpisał się na listę strzelców, ponownie dając GKS Katowice prowadzenie 2:3. Radość gości nie trwała jednak długo, gdyż już dwie minuty później, w 80. minucie, Luis Palma zapewnił Lechowi Poznań wyrównanie na 3:3. Ten dramatyczny mecz, zakończony podziałem punktów, obserwowało 35 143 widzów. Sędzią głównym spotkania był Damian Sylwestrzak z Wrocławia, a jedyną żółtą kartkę otrzymał Patrik Walemark z Lecha Poznań.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.