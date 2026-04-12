Stylizacje Wieniawy i Krupińskiej w półfinale "Mam talent!". Jurorka i prowadząca zachwyciły strojami

Julia Wieniawa w "Mam talent!" postawiła na przezroczystą suknię z kryształkami

Wybór garderoby przez najmłodszą z jurorek błyskawicznie stał się tematem do rozmów i absolutnie nikogo to nie zaskakuje. Piosenkarka zdecydowała się na bardzo modny obecnie trend polegający na noszeniu tak zwanej nagiej sukienki. Całość została jednak podana w elegancki i przemyślany sposób.

Julia Wieniawa założyła długą, prześwitującą kreację uszytą z czarnej siateczki gęsto wysadzanej połyskującymi kryształkami. Materiał ten odbijał blask studyjnych lamp przy najmniejszym drgnieniu ciała, co dawało zmysłowy i pełen klasy efekt przypominający rozgwieżdżone niebo.

Pod niezwykle odważną warstwą wierzchnią ukryto klasyczne, czarne body o bardzo wyrazistym kroju. To właśnie ten element bazowy ustabilizował całą koncepcję wizualną aktorki. Zbudował odpowiednią strukturę i sprawił, że bardzo ryzykowna kreacja pozostała w granicach doskonałego gustu.

Reszta dodatków stanowiła jedynie subtelne tło dla głównej kreacji. Sandałki na bardzo cienkich paskach optycznie wydłużyły sylwetkę, nie kradnąc przy tym pierwszego planu. Dopełnieniem wizerunku były gładko zaczesane w kok włosy oraz rozświetlający makijaż, który mocno zaakcentował naturalne rysy twarzy jurorki.

Paulina Krupińska-Karpiel zachwyca w klasycznej czerni i asymetrycznym kroju

Zupełnie inną drogą podążyła tego wieczoru prowadząca format. Paulina Krupińska zdecydowała się na zaprezentowanie bardzo eleganckiej kreacji o wręcz rzeźbiarskim charakterze.

Jej kreacja to długa i mocno dopasowana do ciała suknia w kolorze głębokiej czerni. Główną rolę odegrał tu bardzo szlachetny materiał, który doskonale współgrał z telewizyjnym oświetleniem, jednak to konstrukcja ubioru przyciągała największą uwagę.

Kreacja wyróżniała się asymetrycznym dekoltem z jednym całkowicie odsłoniętym ramieniem. Z drugiej strony zastosowano bardzo wyrazistą, niemal architektoniczną konstrukcję. To właśnie ten specyficzny detal ukształtował całą sylwetkę prowadzącej, nadając jej mocny i nowoczesny wygląd przy zachowaniu pełnej elegancji. Z boku sukni wszyto cielistą siatkę, która imitowała głębokie wycięcie i stanowiła niezwykle zmysłowy akcent.

Dopełnieniem tego wizerunku była masywna biżuteria w kolorze postarzanego złota o organicznych kształtach. Niesymetryczne formy ozdób wprowadziły do stylizacji nieco artystycznego wyrazu. Całość przełamano miękkimi, hollywoodzkimi falami na głowie, co złagodziło ostre linie sukienki i dodało prezenterce klasycznego blichtru.

Przed obiektywami zgromadzonych w studiu fotoreporterów chętnie pozowały również inne znane osoby. Zdjęcia można obejrzeć w galerii.

