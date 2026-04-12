Ekstraklasa siatkarzy: Aluron CMC Warta Zawiercie triumfuje. Czy Asseco Resovia zdoła odrobić straty?

Aluron CMC Warta Zawiercie dominuje w pierwszym meczu

Pierwszy półfinałowy pojedynek PlusLigi między Aluron CMC Wartą Zawiercie a Asseco Resovią Rzeszów zakończył się zwycięstwem gospodarzy. Drużyna z Zawiercia pokonała rywali 3:0 w setach, demonstrując silną formę na własnym parkiecie. To było ważne otwarcie serii, które ustawiło ton dla dalszej rywalizacji. Zwycięstwo to jest kluczowe dla budowania przewagi w serii play-off, dając Aluronowi cenną pewność siebie.

Poszczególne sety meczu Aluron – Resovia zakończyły się wynikami 25:22, 25:21 oraz 26:24, co świadczy o zaciętej walce, zwłaszcza w ostatniej, decydującej partii. Taki rezultat sprawia, że stan rywalizacji w play off, prowadzonej do dwóch zwycięstw, wynosi obecnie 1-0 na korzyść Aluronu. To oznacza, że ekipa z Zawiercia jest o krok bliżej awansu do finału. Drużyna ma teraz realną przewagę przed kolejnym spotkaniem, wywierając presję na rzeszowianach.

Kiedy odbędzie się drugi mecz półfinałowy?

Drugie spotkanie w ramach półfinałowej rywalizacji Ekstraklasy siatkarzy między Aluron CMC Wartą Zawiercie a Asseco Resovią Rzeszów zaplanowano na 18 kwietnia. Mecz odbędzie się w Rzeszowie, gdzie Resovia będzie miała okazję do odrobienia strat przed własną publicznością. To będzie kluczowy test dla mentalności rzeszowskiej drużyny. Zespoły ponownie zmierzą się w walce o finał, a wynik tego meczu może zadecydować o losach całej serii.

W meczu Aluron wystąpił w składzie z Mateuszem Bieńkiem, Bartłomiejem Bołądziem, Jurijem Gładrem, Bartoszem Kwolkiem, Aaronem Russellem i Miguelem Tavaresem Rodriguesem, wspieranymi przez libero Jakuba Popiwczaka. Natomiast Asseco Resovia polegała na Karolu Butrynie, Dannym Demyanenku, Marcinie Januszu, Yacine Louatim, Mateuszu Porębie i Arturze Szalpuku, z Pawłem Zatorskim jako libero. Obie drużyny wystawiły swoje najmocniejsze zestawienia, co zapowiadało wyrównane widowisko i walkę na najwyższym poziomie. Rezerwowi, tacy jak Patryk Łaba i Adrian Markiewicz dla Aluronu, oraz Jakub Bucki, Klemen Cebulj, Wiktor Nowak, Erik Shoji dla Resovii, również byli gotowi do wsparcia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.