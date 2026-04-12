Lech Poznań – GKS Katowice. Mecz Ekstraklasy z sześcioma bramkami. Kto zdobył ostatnie trafienie?

Zacięty mecz Lech Poznań – GKS Katowice

Mecz pomiędzy Lechem Poznań a GKS Katowice, rozegrany w ramach Ekstraklasy, zakończył się remisem 3:3. Do przerwy to goście prowadzili, zdobywając bramkę w 38. minucie. Strzelcem pierwszego gola był Eman Marković, który pokonał bramkarza Lecha uderzeniem głową. Spotkanie obfitowało w dynamiczne akcje, a wynik do przerwy zapowiadał emocjonującą drugą połowę.

W drugiej połowie Lech szybko doprowadził do wyrównania. W 48. minucie Arkadiusz Jędrych z GKS Katowice niefortunnie skierował piłkę do własnej bramki, co oznaczało wynik 1:1. Radość gospodarzy nie trwała jednak długo, gdyż w 60. minucie Ilja Szkurin ponownie wyprowadził GKS na prowadzenie, ustalając wynik na 1:2.

Kto strzelił decydujące gole w końcówce?

Mecz nabrał tempa, a gospodarze starali się odrobić straty. W 74. minucie Daniel Hakans zdobył bramkę dla Lecha Poznań, doprowadzając do remisu 2:2 i rozpalając nadzieje kibiców na zwycięstwo. Wydawało się, że gospodarze przejmują inicjatywę, jednak GKS Katowice ponownie zaskoczył w końcówce spotkania.

Już cztery minuty później, w 78. minucie, Eman Marković po raz drugi w tym meczu wpisał się na listę strzelców, dając GKS prowadzenie 3:2. Dramaturgia osiągnęła zenit, gdy w 80. minucie Luis Palma strzelił gola na wagę remisu 3:3 dla Lecha Poznań, ratując punkt dla swojej drużyny. W trakcie spotkania Patrik Walemark z Lecha Poznań otrzymał żółtą kartkę, a sędzią meczu był Damian Sylwestrzak z Wrocławia. Widowisko na stadionie obejrzało 35 143 widzów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.