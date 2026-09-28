75-letni Marek Kondrat zabrał swoją 38-letnią żonę na premierę "Lalki". Antonina trzymała się w cieniu i przy znanym tacie

Rodzinne spotkanie na czerwonym dywanie. Antonina Kondrat, Marek Kondrat i Grzegorz Turnau na premierze "Lalki"

Podczas tego pełnego gwiazd wieczoru to rodzina Turnauów i Kondratów skradła całe show. Marek Kondrat pojawił się na premierze ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa, wracając do aktorstwa po długiej przerwie w roli Ignacego Rzeckiego. Aktorowi towarzyszyła jego znacznie młodsza żona, Antonina, która chętnie pozowała do zdjęć, nie tylko u boku męża.

Antonina, zazwyczaj mocno chroniąca swoją prywatność, tym razem pojawiła się z mężem, Markiem Kondratem, i ojcem, Grzegorzem Turnauem. Na zdjęciach widać, jak córka z tatą czule się obejmują, natomiast w kadrach z mężem Antonina dyskretnie stoi w tle, kładąc mu jednak dłoń na ramieniu w geście wsparcia.

Chociaż para przyszła na to ważne wydarzenie razem, zrezygnowała z afiszowania się swoim uczuciem przed aparatami fotoreporterów. Ich bliskość widać było jedynie przed wejściem, gdy szli z mocno splecionymi dłońmi.

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Kondrat pozował też ze swoim filmowym partnerem, Marcinem Dorocińskim, odtwórcą roli Stanisława Wokulskiego. Obaj panowie prezentowali się niezwykle elegancko. Na premierze dominowały klasyczne, czarne i granatowe garnitury, a niektórzy goście wybrali muchy.

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Stylizacja Antoniny Kondrat na premierze "Lalki"

38-letnia Antonina oraz 75-letni Marek znani są z tego, że stronią od pokazywania swojego życia prywatnego i niezwykle rzadko uczestniczą w oficjalnych imprezach czy publikują wspólne zdjęcia. Powrót Kondrata do pracy aktorskiej w "Lalce" był jednak idealnym pretekstem do wyjścia. Sama Antonina niedługo przed premierą wrzuciła do sieci zdjęcie męża, opatrując je słowami: "Trochę Marek, a trochę Ignacy".

Na premierę żona aktora wybrała bardzo szykowną, aczkolwiek stonowaną kreację. Miała na sobie czarną sukienkę przypominającą kimono. To właśnie ten krój jest znakiem rozpoznawczym jej własnej marki odzieżowej, z której pochodziła ta sukienka.

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Quiz. Dopasuj imię do bohatera "Lalki". Za komplet punktów Wokulski odda ci swój sklep Pytanie 1 z 12 Na początek coś banalnie prostego. Jakie imię nosił główny bohater powieści Wokulski? Tomasz Stanisław Kazimierz Następne pytanie