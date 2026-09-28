Liga Narodów. Gol Sebastiana Szymańskiego dał wyrównanie w meczu Polska – Szwecja [WIDEO]

Reprezentacja Polski przystąpiła w poniedziałek (28 września) do rywalizacji ze Szwedami w ramach rozgrywek Ligi Narodów UEFA.

Gospodarze wyszli na prowadzenie błyskawicznie, zaledwie osiem minut po pierwszym gwizdku. Ekipa Biało-Czerwonych odpowiedziała jednak celnym trafieniem autorstwa Sebastiana Szymańskiego.

Akcję bramkową Polaków, która dała remis 1:1 przed przerwą, można obejrzeć w poniższym materiale wideo.

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Po niezwykle rozczarowującym, bezbramkowym starciu z kadrą Bośni i Hercegowiny, kolejny mecz w ramach dywizji B Ligi Narodów rozpoczął się od niecodziennej sytuacji. Sędzia musiał przerwać rywalizację zaledwie chwilę po rozpoczęciu, ponieważ polscy fani wyrzucili na murawę kilkadziesiąt serpentyn. Kiedy służby porządkowe zdołały posprzątać boisko, gra została wznowiona, a szwedzcy piłkarze przeszli do ofensywy. W 8. minucie uzyskali rzut rożny, po którym wywalczyli piłkę przed szesnastką. Kolejne zagranie trafiło w pole karne, gdzie niepilnowany Benjamin Nygren skierował futbolówkę do bramki strzeżonej przez Marcina Bułkę. Ten fatalny początek nie podciął jednak skrzydeł polskim graczom.

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Utrata bramki sprawiła, że Polacy zaczęli śmielej atakować, kreując sporo dogodnych sytuacji. Problem stanowiło wykończenie akcji, co otwierało drogę szwedzkim zawodnikom do szybkich i groźnych kontrataków. W tej roli szczególnie wyróżniał się Patrik Walemark, występujący na co dzień w Lechu Poznań. Na szczęście, jego rajdy nie przyniosły kolejnych trafień dla gospodarzy. Ze strony polskiej wyróżniał się z kolei Wiktor Nowak, a decydujący cios przyszedł tuż przed gwizdkiem oznaczającym przerwę. W 43. minucie Nicola Zalewski znakomicie odnalazł w polu karnym Sebastiana Szymańskiego. Zawodnik, uderzając bez przyjmowania piłki, doprowadził do wyrównania, a futbolówka po drodze odbiła się jeszcze od słupka.

W efekcie, w przerwie spotkania Polacy remisują ze Szwedami 1:1. Ich postawa na boisku mogła podobać się kibicom, choć gra w defensywie pozostawiała sporo do życzenia. Rywale mieli stanowczo zbyt dużo przestrzeni do budowania ataków.

Nie tak wyobrażaliśmy sobie początek tego spotkania...🔴📲 OGLĄDAJ 👉 https://t.co/rZd2n3MoiT pic.twitter.com/JY1TC0lc0i— TVP SPORT (@sport_tvppl) September 28, 2026

𝐓𝐀𝐀𝐀𝐊 𝐉𝐄𝐒𝐓 🇵🇱Zaczęło się fatalnie, ale końcowe minuty pierwszej połowy należały już tylko do reprezentacji Polski!🔴📲 OGLĄDAJ 👉 https://t.co/rZd2n3MoiT pic.twitter.com/IgDcNM3i1v— TVP SPORT (@sport_tvppl) September 28, 2026

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