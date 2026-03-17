14-latka rapuje Eminema i zachwyca jury "Must Be The Music"! Miuosh: "To jest bardzo dobre!"

Nastolatka rapuje piosenkę Eminema w "Must be the music"

Już w piątek, 20 marca o godzinie 21:00, Polsat zaprezentuje trzeci odcinek programu "Must Be The Music". Widzowie będą świadkami niezwykłego występu, który na długo zapadnie w pamięć. Na scenie pojawi się utalentowana 14-letnia Julia Gawlik, która podjęła się ambitnego zadania – wykonania piosenki Eminema.

Eminem w jej wykonaniu to prawdziwy hit!

Julia Gawlik, młoda artystka mieszkająca na co dzień w Londynie, postanowiła zmierzyć się z utworem "Mockingbird" Eminema. To emocjonalny i wymagający numer, który sprawia trudności nawet doświadczonym wokalistom. Jednak dla Julii, jak sama przyznaje: "Uwielbiam bawić się muzyką. Jak rapuję, to zapominam o wszystkim". Ta pasja i naturalność przełożyły się na jej występ.

ZOBACZ TAKŻE: "Must Be The Music". Przypominamy najlepszych uczestników poprzedniej edycji. Pamiętacie, kto wygrał?

Miuosh pod wrażeniem: "To jest bardzo dobre!"

Występ Julii Gawlik zrobił ogromne wrażenie na jurorach, a szczególnie na Miuoshu. Raper, znany z bezkompromisowych ocen i wysokich wymagań, tym razem nie krył swojego zachwytu. "Ja trzymam kciuki, naprawdę" – powiedział z nadzieją przed występem. Już po kilku sekundach było jasne, że Julia spełniła, a nawet przerosła oczekiwania.

"To jest bardzo dobre" – skwitował Miuosh, a następnie doprecyzował: "Jest genialna". To nie koniec! Juror, którego trudno zaskoczyć, wstał z miejsca i nagrodził Julię brawami, co w jego przypadku zdarza się niezwykle rzadko. To najlepszy dowód na to, że 14-latka z Londynu ma ogromny talent i przed nią świetlana przyszłość w świecie muzyki.

Kim jest Julia Gawlik?

Choć Julia ma zaledwie 14 lat, muzyka towarzyszy jej od najmłodszych lat – śpiewać zaczęła już w wieku siedmiu lat. Jej rodzice przenieśli się do Londynu ponad 20 lat temu, a Julia dzieli swoje życie między Wielką Brytanię a Polskę. Wśród swoich muzycznych inspiracji wymienia takie gwiazdy jak Sia czy Billie Eilish, ale to właśnie Eminem ostatnio skradł jej serce. Julia coraz śmielej eksploruje świat rapu i hip-hopu, nie tylko wykonując covery, ale także tworząc własne utwory.