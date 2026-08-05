Akcja ratunkowa nad zalewem w Cedzynie. 19-latek trafił do szpitala

Policjant z Kielc interweniował w czasie wolnym

Asp. Rafał Maziejuk, który na co dzień służy w Zespole Medycznym Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, spędzał wolny czas nad zalewem w Cedzynie 4 sierpnia 2026 roku. Funkcjonariusz przebywał tam w towarzystwie znajomych pracujących w straży pożarnej oraz Świętokrzyskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Ich wypoczynek został przerwany, gdy ratownicy zauważyli śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego krążący nad zbiornikiem wodnym. Maszyna prawdopodobnie poszukiwała odpowiedniego miejsca do lądowania w związku z sytuacją przy pomoście.

Szybka reakcja służb nad zalewem w Cedzynie

Mundurowi natychmiast zdecydowali o sprawdzeniu sytuacji po drugiej stronie zalewu, gdzie widoczne było poruszenie. Grupa zabrała ze sobą specjalistyczny sprzęt i ruszyła w stronę pomostu przy użyciu łodzi. Na miejscu okazało się, że 19-letni mężczyzna nagle zasłabł i prawdopodobnie w wyniku tego zsunął się do wody. Przed przybyciem funkcjonariuszy plażowicze zareagowali na zdarzenie i wezwali na miejsce profesjonalną pomoc medyczną.

Skuteczna resuscytacja i transport 19-latka do szpitala

W momencie, gdy asp. Rafał Maziejuk wraz z towarzyszącymi mu ratownikami dotarli do poszkodowanego, z pokładu śmigłowca desantował się ratownik medyczny LPR. Wspólnie podjęte działania ratunkowe oraz prowadzona resuscytacja pozwoliły na przywrócenie funkcji życiowych u 19-latka. Po ustabilizowaniu stanu mężczyzny, przetransportowano go łodzią do bazy WOPR znajdującej się na drugim brzegu akwenu. Tam czekali już ratownicy z naziemnego zespołu pogotowia, którzy przewieźli młodego mężczyznę do szpitala.

Źródło: Policja.pl