Interwencja na Zalewie Koronowskim. Policjanci pomogli załodze zepsutej łodzi

Awaria silnika w rejonie miejscowości Wielonek

Do zdarzenia doszło 4 sierpnia 2026 roku podczas patrolowania Zalewu Koronowskiego przez funkcjonariuszy z ogniwa wodnego bydgoskiej komendy miejskiej. W rejonie miejscowości Wielonek o pomoc do mundurowych zwróciła się załoga łodzi, na której znajdowało się 6 osób. Jednostka doznała awarii silnika, co uniemożliwiło jej dalsze samodzielne poruszanie się po akwenie. Policjanci podjęli niezbędne działania i odholowali uszkodzoną jednostkę wraz z całą załogą do portu.

Służba policyjnych wodniaków na akwenach

Mundurowi z Bydgoszczy przez cały okres wakacyjny regularnie kontrolują sytuację na wodzie, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Funkcjonariusze sprawdzają stan trzeźwości sterników, wymagane uprawnienia do prowadzenia jednostek oraz obecność obowiązkowego wyposażenia ratunkowego. Codzienna praca policjantów to nie tylko działania profilaktyczne i kontrole przepisów, ale także reagowanie na prośby o pomoc od osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Służby przypominają, że przed wypłynięciem na wodę należy odpowiednio przygotować łódź, ponieważ nawet drobne usterki techniczne mogą stać się przyczyną problemów podczas rejsu.

Źródło: Policja.pl