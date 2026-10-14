Zdrowie zaczyna się od troski o siebie. W dm Polska ruszyła kolejna edycja Tygodni Zdrowia dla pracowników

Tegoroczne Tygodnie Zdrowia to 5 wydarzeń poświęconych różnym aspektom zdrowia fizycznego i profilaktyki. Program rozpoczęło 6 października spotkanie dotyczące pierwszej pomocy, podczas którego uczestnicy mogli poznać zasady reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Kolejne aktywności obejmują badanie znamion skórnych, spotkanie poświęcone profilaktyce raka piersi oraz spotkanie z dietetykiem i praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego odżywiania, a nawet badanie kondycji włosa. Cykl zakończy 29 października spotkanie z FizjoPrzemem, popularnym fizjoterapeutą i twórcą internetowym, który opowie o znaczeniu ruchu, profilaktyce dolegliwości bólowych oraz prostych nawykach wspierających zdrowie na co dzień.

W ramach inicjatywy pracownicy mogą również korzystać z wybranych aktywności profilaktycznych w godzinach pracy. Program łączy więc dostęp do specjalistycznej wiedzy z możliwością przełożenia jej na konkretne działania.

W dm wierzymy, że dobra społeczność pracownicza powstaje tam, gdzie ludzie czują się ważni, mogą się rozwijać i wzajemnie wspierać. Zdrowie i dobre samopoczucie są naturalną częścią tego podejścia. Dlatego poprzez Tygodnie Zdrowia chcemy zachęcać naszych współpracowników do uważności na własne potrzeby i świadomej profilaktyki. Zależy nam, aby każdy mógł znaleźć w tym programie coś wartościowego dla siebie, zdobyć praktyczną wiedzę i wykorzystać ją w codziennym życiu. Bo troska o człowieka powinna być widoczna przede wszystkim w konkretnych działaniach – mówi Henri Hampe, dyrektor obszaru administracji i sprzedaży w Polsce.

Społeczność, w której liczy się człowiek

Tygodnie Zdrowia wpisują się w kulturę organizacyjną dm, opartą na partnerstwie, zaufaniu i wzajemnym szacunku. Firma konsekwentnie rozwija podejście, w którym współpracownicy tworzą społeczność, mają przestrzeń do wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie i indywidualnego rozwoju. To praktyczny wymiar filozofii wyrażonej w haśle „Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.”, odnoszącym się zarówno do relacji z klientami, jak i z osobami tworzącymi dm.

Troska o zdrowie i dobre samopoczucie społeczności dm nie ogranicza się do Tygodni Zdrowia. W ciągu roku firma realizuje również inicjatywy zachęcające do aktywności fizycznej i budowania zdrowych nawyków, takie jak na przykład coroczny bieg firmowy łączący sport z działalnością charytatywną. Inną ciekawą inicjatywą było ośmiotygodniowe wyzwanie „dmAktywni – Rusz się na zdrowie!”, w którym współpracownicy dm i dmTECH wspólnie motywowali się do ruchu. Efekty? Ponad 32 miliony wykonanych kroków, 8 tysięcy kilometrów przejechanych na rowerach i ponad 7,5 tysiąca kilometrów przebiegniętych. Aż 95% uczestników pozostało aktywnych przez cały czas trwania wyzwania. Inicjatywa stała się również okazją do wzajemnego wspierania się, dzielenia doświadczeniami i budowania relacji między zespołami. Pokazuje to, że dbałość o kondycję i dobre samopoczucie w dm ma także wymiar społeczny, oparty na wspólnej motywacji i codziennych działaniach.

Podobne inicjatywy prozdrowotne znane są również społeczności dm w Niemczech, gdzie firma rozwija działania wspierające zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Tylko w 2023 roku międzynarodowe Tygodnie Zdrowia objęły ponad 71,6 tys. osób w 14 europejskich krajach, a w samych Niemczech przygotowano ponad 180 wydarzeń. W kolejnych latach rozwijano również działania poświęcone zdrowiu psychicznemu, odporności na stres i równowadze między życiem zawodowym, a prywatnym.

Polska społeczność dm, kontynuując własne Tygodnie Zdrowia, wpisuje się w to międzynarodowe podejście, dostosowując program do lokalnych potrzeb. Bo troska o zdrowie zaczyna się od wiedzy, ale jej największa wartość ujawnia się w codziennych wyborach i nawykach.