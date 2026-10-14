Wiktoria Frankowska zaprezentowała nową minikolekcję ubrań. Klasyka rozłożona na części

2026-10-14 16:17

Wiktoria Frankowska, projektantka i założycielka Wiktoria Frankowska Studio, stworzyła dla ambasadorek autorską minikolekcję sześciu sylwetek, która miała swoją pełną premierę podczas Elle Style Awards. Kolekcja ta będzie im towarzyszyć podczas całego sezonu eventowego.

Projekt stworzony we współpracy z marką glo™ rozwija charakterystyczny dla twórczości Wiktorii Frankowskiej język dekonstrukcji, warstwowości i reinterpretacji klasycznych elementów garderoby. Punktem wyjścia do kolekcji były dobrze znane elementy formalnego dress code’u - marynarka, koszula, krawat czy klasyczne spodnie. Zamiast traktować je jako gotowe formy, Wiktoria Frankowska rozłożyła je na części i wykorzystała ponownie w nowych funkcjach.

 W kolekcji pojawiają się między innymi spódnica noszona na spodniach, rękawy przejmujące funkcję klap marynarki czy krawat w postaci broszki. Klasyczne zasady ubioru są tutaj celowo przesuwane: element, który zwykle pełni funkcję dekoracyjną, może stać się częścią konstrukcji, a znajoma forma zmienia swoje proporcje lub sposób noszenia.

 Istotnym elementem kolekcji jest również warstwowość. Sylwetki zostały zbudowane tak, aby poszczególne części nachodziły na siebie, odsłaniały kolejne płaszczyzny projektu i zmieniały jego odbiór wraz z ruchem. To podejście bezpośrednio nawiązuje do języka Wiktoria Frankowska Studio, w którym ubranie nie jest traktowane jako zamknięta, statyczna forma, ale jako konstrukcja pozostająca w relacji z ciałem.

Bazę kolorystyczną stanowi czerń przełamana charakterystycznym pomarańczowym akcentem, który pojawia się w wybranych detalach i staje się wizualnym łącznikiem pomiędzy światem projektantki a identyfikacją glo™.

 Nad całością koncepcji czuwała stylistka Karolina Limbach, która zadbała o to, aby looki wraz z dodatkami czy obuwiem stanowiły spójną, mocną i wyrazistą całość. Karolina miała również okazję stylizować modelki podczas specjalnie zorganizowanej sesji zdjęciowej z udziałem Szymona Brzóski – fotografa mody ulicznej znanego jako The Stylestalker. Efektem tego spotkania było chwilowe przeniesienie uniformów w kontekst wybiegu modowego, gdzie każda kreacja staje się manifestacją mody w najlepszym tego słowa znaczeniu.

 „Zależało mi na tym, żeby ta współpraca nie oznaczała stworzenia czegoś obok mojego własnego języka projektowego. Chciałam potraktować ją jak kolejne ćwiczenie z tego, co najbardziej interesuje mnie w modzie - rozkładania znanych elementów na części, zmiany ich funkcji i budowania z nich czegoś, co na początku wydaje się znajome, ale działa już według innych zasad.”

-Wiktoria Frankowska

 Minikolekcja kapsułowa pozostaje spójna z estetyką Wiktoria Frankowska Studio - marki opartej na dekonstrukcji, modularności oraz reinterpretacji kodów klasycznej garderoby. Współpraca z glo™ stała się dla projektantki okazją do przeniesienia tych założeń na sześć nowych sylwetek i rozwinięcia ich w ramach

zamkniętego projektu specjalnego. Całą mini kolekcję można było zobaczyć na scenie, gdzie ambasadorki glo™ miały okazję wręczać nagrody Elle Style Awards.

O Wiktorii Frankowskiej

Wiktoria Frankowska jest projektantką oraz założycielką Wiktoria Frankowska Studio. W swojej pracy koncentruje się na dekonstrukcji klasycznych archetypów garderoby, transformacji formy i relacji pomiędzy konstrukcją a ciałem. Charakterystycznymi elementami jej języka projektowego są warstwowość, zmienione proporcje, tailoring oraz detale zaczerpnięte z klasycznej męskiej garderoby, wykorzystywane w nowych kontekstach.

Wiktoria Frankowska zaprezentowała nową minikolekcję ubrań dla kobiet
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