Wiktoria Frankowska zaprezentowała nową minikolekcję ubrań. Klasyka rozłożona na części

Projekt stworzony we współpracy z marką glo™ rozwija charakterystyczny dla twórczości Wiktorii Frankowskiej język dekonstrukcji, warstwowości i reinterpretacji klasycznych elementów garderoby. Punktem wyjścia do kolekcji były dobrze znane elementy formalnego dress code’u - marynarka, koszula, krawat czy klasyczne spodnie. Zamiast traktować je jako gotowe formy, Wiktoria Frankowska rozłożyła je na części i wykorzystała ponownie w nowych funkcjach.

W kolekcji pojawiają się między innymi spódnica noszona na spodniach, rękawy przejmujące funkcję klap marynarki czy krawat w postaci broszki. Klasyczne zasady ubioru są tutaj celowo przesuwane: element, który zwykle pełni funkcję dekoracyjną, może stać się częścią konstrukcji, a znajoma forma zmienia swoje proporcje lub sposób noszenia.

Istotnym elementem kolekcji jest również warstwowość. Sylwetki zostały zbudowane tak, aby poszczególne części nachodziły na siebie, odsłaniały kolejne płaszczyzny projektu i zmieniały jego odbiór wraz z ruchem. To podejście bezpośrednio nawiązuje do języka Wiktoria Frankowska Studio, w którym ubranie nie jest traktowane jako zamknięta, statyczna forma, ale jako konstrukcja pozostająca w relacji z ciałem.

Bazę kolorystyczną stanowi czerń przełamana charakterystycznym pomarańczowym akcentem, który pojawia się w wybranych detalach i staje się wizualnym łącznikiem pomiędzy światem projektantki a identyfikacją glo™.

Nad całością koncepcji czuwała stylistka Karolina Limbach, która zadbała o to, aby looki wraz z dodatkami czy obuwiem stanowiły spójną, mocną i wyrazistą całość. Karolina miała również okazję stylizować modelki podczas specjalnie zorganizowanej sesji zdjęciowej z udziałem Szymona Brzóski – fotografa mody ulicznej znanego jako The Stylestalker. Efektem tego spotkania było chwilowe przeniesienie uniformów w kontekst wybiegu modowego, gdzie każda kreacja staje się manifestacją mody w najlepszym tego słowa znaczeniu.

„Zależało mi na tym, żeby ta współpraca nie oznaczała stworzenia czegoś obok mojego własnego języka projektowego. Chciałam potraktować ją jak kolejne ćwiczenie z tego, co najbardziej interesuje mnie w modzie - rozkładania znanych elementów na części, zmiany ich funkcji i budowania z nich czegoś, co na początku wydaje się znajome, ale działa już według innych zasad.”

-Wiktoria Frankowska

Minikolekcja kapsułowa pozostaje spójna z estetyką Wiktoria Frankowska Studio - marki opartej na dekonstrukcji, modularności oraz reinterpretacji kodów klasycznej garderoby. Współpraca z glo™ stała się dla projektantki okazją do przeniesienia tych założeń na sześć nowych sylwetek i rozwinięcia ich w ramach

zamkniętego projektu specjalnego. Całą mini kolekcję można było zobaczyć na scenie, gdzie ambasadorki glo™ miały okazję wręczać nagrody Elle Style Awards.

O Wiktorii Frankowskiej

Wiktoria Frankowska jest projektantką oraz założycielką Wiktoria Frankowska Studio. W swojej pracy koncentruje się na dekonstrukcji klasycznych archetypów garderoby, transformacji formy i relacji pomiędzy konstrukcją a ciałem. Charakterystycznymi elementami jej języka projektowego są warstwowość, zmienione proporcje, tailoring oraz detale zaczerpnięte z klasycznej męskiej garderoby, wykorzystywane w nowych kontekstach.