Szok! Sabalenka odpada z turnieju w Wuhan. Koszmarny mecz Białorusinki to świetna wiadomość dla Igi Świątek

Dramat Aryny Sabalenki. Wygrywała, a potem straciła kontrolę nad meczem

Wielu fanów tenisa czekało na kolejne fascynujące spotkanie na samym szczycie kobiecego rankingu. Zapowiadało się na to, że w ćwierćfinale zawodów w Wuhan zobaczymy pojedynek między Igą Świątek a Aryną Sabalenką, co byłoby wielkim wydarzeniem. Reprezentantka Białorusi musiała najpierw uporać się z zajmującą 77. pozycję w klasyfikacji Ann Li. Przez znaczną część pojedynku wyglądało na to, że zadanie zostanie wykonane bez problemu.

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Sabalenka bez kłopotów triumfowała w pierwszej partii 6:3, a w kolejnej osiągnęła wynik 4:2. W tamtym momencie w jej poczynaniach doszło do niespodziewanego spadku formy. Białorusinka zaczęła się mylić, co natychmiast wykorzystała rywalka ze Stanów Zjednoczonych, triumfując w pięciu gemach z rzędu i wygrywając seta 6:4. W trzeciej, decydującej odsłonie, obserwowaliśmy prawdziwy dramat z perspektywy Sabalenki. Musiała obronić aż siedem meczboli, aby doprowadzić do tie-breaka. W nim zdołała zniwelować kolejne dwie piłki meczowe, ale przy dziewiątej skapitulowała. W efekcie przegrała tie-breaka 5-7 i zeszła z kortu pokonana wynikiem 6:3, 4:6, 6:7(5).

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Jakie konsekwencje ma przegrana Sabalenki dla Igi Świątek?

Taki rozwój wydarzeń to znakomita informacja dla naszej reprezentantki. Odpadnięcie najpoważniejszej przeciwniczki z tej samej części turniejowej drabinki sprawia, że Iga Świątek ma przed sobą potencjalnie łatwiejszą trasę do finałowej batalii. Z niecierpliwością oczekiwany przez kibiców ćwierćfinał z udziałem dwóch najlepszych zawodniczek na świecie nie dojdzie w tym turnieju do skutku.

Dla Aryny Sabalenki to już trzeci przegrany mecz spośród czterech ostatnich startów, co świadczy o jej gorszej dyspozycji. W tym samym czasie liderka rankingu, która do swojego spotkania w ramach 1/8 finału przystąpi w czwartek, ma powody do zadowolenia i może spokojniej podchodzić do rywalizacji o kolejne znaczące trofeum.