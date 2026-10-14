Zatrzymanie w Kamiennej Górze. 38-latek znęcał się nad matką i trafił do aresztu

Interwencja policji i pierwsze zatrzymanie agresora

W piątek 9 października 2026 roku około południa funkcjonariusze zostali wezwani przez świadka do jednej z miejscowości w powiecie kamiennogórskim. Z otrzymanego zgłoszenia wynikało, że 38-letni mężczyzna może zachowywać się agresywnie w stosunku do swojej matki. Na miejscu policjanci potwierdzili, że mężczyzna jest podejrzewany o znęcanie się nad kobietą, złamanie obowiązującego go sądowego zakazu zbliżania się oraz zakłócenie miru domowego sąsiadki. Mundurowi zatrzymali 38-latka, który trafił do policyjnego aresztu, a następnego dnia usłyszał zarzuty za popełnione czyny.

Złamanie zakazu zbliżania się i ponowne zatrzymanie

Po pierwszym incydencie funkcjonariusze zastosowali wobec mężczyzny środki mające zapewnić kobiecie bezpieczeństwo, w tym nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazy kontaktu i zbliżania się do pokrzywdzonej. W niedzielę 11 października 2026 roku dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze przeprowadzili kontrolę, aby sprawdzić, czy podejrzany stosuje się do nałożonych ograniczeń. Podczas działań ustalono, że 38-latek zlekceważył wytyczne i nadal przebywał w pobliżu matki. W związku z naruszeniem wydanych nakazów policjanci podjęli decyzję o jego ponownym zatrzymaniu.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego o recydywę

We wtorek 13 października 2026 roku Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze zapoznał się z materiałem dowodowym zebranym przez policję oraz prokuraturę. Sąd przychylił się do wniosku o izolację mężczyzny i wydał postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Z ustaleń wynika, że 38-latek dopuścił się zarzucanych mu przestępstw w warunkach recydywy. Za znęcanie się nad osobą najbliższą oraz łamanie sądowych zakazów grozi mu teraz kara pozbawienia wolności do 7 lat i 6 miesięcy.

Reakcja na przemoc domową i dostępne formy pomocy

Policja przypomina, że przemoc domowa nie jest sprawą prywatną i może przybierać formy fizyczne, psychiczne, ekonomiczne lub seksualne. Takie zachowania jak groźby, zastraszanie czy kontrolowanie nie powinny być bagatelizowane i wymagają reakcji otoczenia. Funkcjonariusze podejmują interwencje, dokumentują okoliczności zdarzeń i mogą wszcząć procedurę Niebieskiej Karty, która nie wymaga zgody osób zaangażowanych w konflikt. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia należy niezwłocznie dzwonić pod numer alarmowy 112, a wsparcia można szukać także w ośrodkach pomocy społecznej i punktach interwencji kryzysowej.

Źródło: Policja.pl