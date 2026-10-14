Galeria Młociny zaprasza fanów mocnych wrażeń na halloweenową przygodę w Labiryncie Grozy

Nie każdy horror trzeba oglądać na ekranie. W październiku w Galerii Młociny będzie można wejść prosto w jego scenerię i przekonać się, jak reagujemy, gdy znajdziemy się w samym środku akcji. „KROK W MROK – Labirynt Grozy” to halloweenowa atrakcja, w której zamiast fotela przed telewizorem czeka droga przez kolejne pomieszczenia, niepokojące scenografie i niespodzianki. Labirynt będzie dostępny przez dwa tygodnie, od 17 do 31 października, na poziomie +1 centrum handlowego.

Pięć przystanków na drodze przez mrok

Trasa prowadzi przez pięć stref, a każda z nich odsłania inną część labiryntu. W Celi Klauna nawet uśmiech ma zagadkowy charakter. Sieć Pająka stawia przed uczestnikami zadanie wydostania się z pułapki, a Gabinet Medyka przywodzi na myśl scenografię filmowego horroru. W Labiryncie Ciemności wzrok przestaje być sprzymierzeńcem, a każdy kolejny krok w mrok przynosi nowe emocje i potęguje niepewność, co czeka za następnym zakrętem. Ostatni etap pozostaje tajemnicą. Jak zapowiadają organizatorzy, przydadzą się w nim stalowe nerwy.

Halloween dla tych, którzy lubią mocniejsze wrażenia

Atrakcja skierowana jest do starszych uczestników, którzy chcą sprawdzić swoją odporność na dreszcz emocji. Do labiryntu najlepiej wybrać się w większym gronie. Wspólne przeżywanie grozy ma zresztą dodatkową zaletę – po wyjściu można już tylko z uśmiechem wspominać reakcje przyjaciół. Labirynt będzie działał od 17 do 31 października w godzinach 12:00–20:00 na poziomie +1 Galerii Młociny, pomiędzy sklepami Bytom i Action. Na miejsce można wejść bezpłatnie po okazaniu paragonu za zakupy o wartości minimum 30 zł lub kupić bilet za 15 zł.

Wystarczy przekroczyć próg i sprawdzić, dokąd zaprowadzi Cię KROK W MROK.