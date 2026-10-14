AliExpress z dostawą następnego dnia w Polsce i bezpłatnym programem Elite

AliExpress, międzynarodowa platforma zakupowa, oferuje już dostawę następnego dnia dla wybranych produktów na obszarach pięciu polskich województw: mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Od 15 października klienci w Polsce będą mogli korzystać także z bezpłatnego programu członkowskiego Elite, zapewniającego dodatkowe rabaty, uproszczone zwroty i dedykowaną obsługę.

Szybsze zakupy dzięki lokalnej logistyce

AliExpress rozwija lokalną sieć logistyczną, aby skracać czas realizacji zamówień. W Polsce usługa Next-Day Delivery obejmuje wybrane produkty dostarczane na obszary województw mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Dla artykułów objętych ofertą jest to standardowa opcja dostawy.

Usługa działa również w Hiszpanii i Francji. Na rynku hiszpańskim jest dostępna m.in. w Madrycie, Barcelonie, Walencji i Sewilli, a na francuskim w Paryżu, kilku departamentach regionu Île-de-France oraz innych lokalizacjach, w tym na obszarach Pas-de-Calais, Oise i Marne.

Autor: CluePR/ Materiały prasowe

Elite bez opłat za członkostwo

Program będzie dostępny w aplikacji AliExpress na wybranych rynkach europejskich, w tym w Polsce. Zaproszenia otrzymają automatycznie klienci, którzy w ciągu ostatniego roku złożyli co najmniej pięć zamówień i wydali ponad 800 dolarów amerykańskich lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie, czyli orientacyjnie 3 120 zł*. Osoby spełniające kryteria zobaczą swój status członkowski oraz dostępne korzyści bezpośrednio w aplikacji.

Udział w Elite nie wymaga opłacania abonamentu. Program nagradza klientów za dotychczasowe zakupy na platformie.

Dodatkowe oszczędności i prostsze zwroty

Uczestnicy otrzymają dodatkowy rabat w wysokości 5% na miliony produktów oznaczonych etykietą „Elite”, w tym na artykuły z kolekcji Brand+, AliExpress Choice i Local+. Pierwszego dnia każdego miesiąca odbędzie się Elite Day, podczas którego rabat na produkty objęte ofertą wzrośnie do 8%.

Członkowie programu zyskają także dedykowaną obsługę klienta oraz możliwość bezpłatnego zwrotu produktów objętych programem w ciągu 15 dni od dostawy. W przypadku zgłoszeń dotyczących problemów z jakością nie będzie wymagane przedstawienie dodatkowych dowodów.

Elite to nasz pierwszy bezpłatny program członkowski. Świadomie zdecydowaliśmy, że udział w nim nie będzie wiązał się z żadnymi opłatami. Nie ma abonamentu ani ukrytych kosztów. Jeśli należysz do naszych najbardziej lojalnych klientów, zostajesz uczestnikiem programu. Zyskujesz dodatkowe oszczędności i dedykowaną obsługę klienta. W ten sposób nagradzamy osoby, które wspierały nasz rozwój. A to dopiero początek” – mówi Eric Zhang, wiceprezes AliExpress.

Korzyści także podczas Globalnego Festiwalu Zakupowego 11.11

Największa coroczna akcja promocyjna AliExpress potrwa w tym roku od 1 do 18 listopada. Uczestnicy Elite będą mogli korzystać z rabatów członkowskich również podczas wydarzenia, łącząc je z cenami promocyjnymi wybranych produktów. Pozwoli to dodatkowo obniżyć koszt zakupów w rozpoczynającym się sezonie świątecznym.