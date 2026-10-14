Zatrzymanie w Lublinie. 43-latek strzelał z wiatrówki do okien mieszkań

Uszkodzone okna balkonowe przy ulicy Krętej

Pierwsze zgłoszenie dotyczące ostrzelania budynku wpłynęło do mundurowych w sierpniu 2026 roku od mieszkańca ulicy Krętej w Lublinie. Zawiadamiający poinformował, że ktoś uszkodził okna balkonowe w jego mieszkaniu, w wyniku czego na dwóch szybach powstało łącznie pięć odprysków po śrucie. Właściciel nieruchomości oszacował powstałe w ten sposób szkody na kwotę około 3000 zł. Funkcjonariusze po otrzymaniu informacji zabezpieczyli ślady i rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia sprawcy.

Kolejne zgłoszenie i znalezienie metalowej kulki

Na początku września 2026 roku przy tej samej ulicy doszło do drugiego podobnego zdarzenia, w którym zniszczeniu uległa zewnętrzna szyba okna w innym mieszkaniu. Tym razem właściciel lokalu znalazł na swoim balkonie stalową kulkę, która mogła być przyczyną powstania uszkodzeń. W tym przypadku poszkodowany mężczyzna wycenił straty na 1500 zł. W obu sytuacjach żadna z osób przebywających wewnątrz ostrzelanych mieszkań nie odniosła obrażeń.

Policjanci namierzyli sprawcę w pustostanie

Wyjaśnieniem okoliczności obu zdarzeń zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji III w Lublinie, którzy wytypowali odpowiedzialną osobę. Policjanci ustalili, że sprawcą jest 43-letni mieszkaniec Lublina, który oddawał strzały z okien znajdującego się w pobliżu pustostanu. Podczas przeszukania w miejscu zamieszkania mężczyzny mundurowi odnaleźli wiatrówkę oraz metalowe kulki, które posłużyły do popełnienia przestępstwa.

Zarzuty i kara za uszkodzenie mienia

Zatrzymany 43-latek został doprowadzony do jednostki policji, gdzie usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. Mieszkaniec Lublina przyznał się do zarzucanych mu czynów podczas przesłuchania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze zakończyli czynności w tej sprawie przekazaniem materiałów do dalszego postępowania.

Źródło: Policja.pl