Zatrzymanie w Opolu. 59-latek wszedł z nożem do szkolnej kuchni

Mężczyzna podawał się za przedstawiciela handlowego

12 października 2026 roku do personelu jednej z opolskich szkół zgłosił się mężczyzna, który przedstawił się jako przedstawiciel handlowy. Zapukał on do tylnych drzwi placówki i poprosił o spotkanie z dyrekcją, twierdząc, że chce nawiązać współpracę. Pracownicy wpuścili 59-latka do stołówki, gdzie miał on oczekiwać na rozmowę z wicedyrektorem szkoły. W pewnym momencie rzekomy przedstawiciel handlowy wszedł do szkolnej kuchni, wyciągnął nóż i zaczął nim manipulować. Mężczyzna nie reagował na prośby obecnych na miejscu pracowników o schowanie niebezpiecznego przedmiotu.

Interwencja policji i konsekwencje prawne

Na sytuację w szkolnej kuchni natychmiast zareagowała policjantka, która znajdowała się w tym czasie w budynku. Funkcjonariuszka zatrzymała 59-latka w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie mężczyzna został przewieziony do jednostki policji. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu gróźb karalnych. Decyzją prokuratora 59-latek został objęty policyjnym dozorem na czas trwającego postępowania. Otrzymał on również zakaz zbliżania się do placówek edukacyjnych, a za popełniony czyn grozi mu kara do 3 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl