Zawsze w barwach Lidl. Jak marka buduje więzi z pracownikami

Relacje, które budują zespół

Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę w sklepie, w centrum dystrybucyjnym, czy w biurze, są takie sytuacje, które od razu łączą ludzi. Wspólne dopinanie projektu na czas, uporządkowanie palety czy sprawne rozkładanie towaru to momenty budujące prawdziwe wzajemne wsparcie. Tę wyjątkową atmosferę, opartą na szacunku i przynależności, marka stawia w centrum nowej kampanii, doceniając wkład każdego pracownika.

Każdy z nas jest inny, ma swoje doświadczenia, pomysły i sposób działania. Na co dzień po prostu sobie ufamy i możemy na sobie polegać. Każdy wnosi coś wartościowego. I chyba właśnie to najbardziej nas wyróżnia - mówi Radek, Pracownik biura

Lubię to, że tutaj naprawdę widać efekt swojej pracy. Wiem, ile zarobię i jak będą kształtowały się stawki w przyszłości. I ludzie są spoko... serio! Jak potrzebujesz wsparcia, zawsze ktoś Ci pomoże! -podkreśla Mirek, Pracownik magazynu

Najbardziej cenię to, że mogę liczyć na mój zespół. Do tego mam pakiet benefitów, w tym prywatne ubezpieczenie i realną szansę na rozwój. Dla mnie to po prostu miejsce, w którym dobrze się pracuje! - dodaje Daria, Managerka sklepu

W nowej kampanii dobrze znane kolory sieci Lidl, czyli żółty, niebieski i czerwony – zyskują nowy wymiar, stając się symbolem różnorodności i codziennej współpracy wewnątrz #teamlidl. Dopełnieniem akcji jest teledysk z udziałem pracowników przedstawiający ich w codziennych sytuacjach w pracy. Całość dopełnia nowoczesna, elektroniczna aranżacja hitu Kombi „Black and White”, stworzona przez Kubę Karasia i Kasię Dereń.

Rozwój i stabilność

Lidl Polska liczy już ponad 1000 sklepów i zatrudnia blisko 30 tysięcy pracowników. Firma nie zwalnia tempa. Wiosną 2027 roku planowane jest oddanie do użytku nowego Centrum Dystrybucyjnego w Skawinie, w którym zatrudnienie znajdzie około 200-250 osób. Kampania przypomina, że za dynamicznym rozwojem sieci stoją ludzie, dla których poczucie wspólnoty i wzajemny szacunek stanowią fundament codziennej pracy.