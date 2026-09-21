Masz rabaty z kamieniami? Jesienią nie wystarczy tylko usunąć liści

Jesienne liście łatwo wpadają pomiędzy dekoracyjne kamienie, dlatego samo uprzątnięcie powierzchni rabaty może nie wystarczyć.

Warto od czasu do czasu zajrzeć również pod warstwę kruszywa, gdzie mogą gromadzić się wilgotne liście, gałązki i inne resztki organiczne.

Przy sprzątaniu trzeba zachować ostrożność, szczególnie jeśli pomiędzy kamieniami rosną delikatne rośliny, których łatwo przypadkowo uszkodzić.

Przed zimą dobrze też sprawdzić, czy kamienie nie przesunęły się po deszczu i czy w żadnym miejscu nie powstały większe ubytki w rabacie.

Dekoracyjne kamienie są wygodnym rozwiązaniem, ponieważ ograniczają widoczność chwastów i pomagają utrzymać uporządkowany wygląd rabaty. Nie oznacza jednak, że można całkowicie zapomnieć o jej pielęgnacji.

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Jesienią szczególnie łatwo gromadzą się tam liście. Część z nich można zebrać ręcznie, ale przy większej powierzchni wygodniejsza może być delikatna dmuchawa albo odpowiednie narzędzie do zgarniania liści. Trzeba przy tym uważać, aby nie uszkodzić roślin znajdujących się pomiędzy kamieniami.

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Sprzątasz przed zimą? Zajrzyj głębiej

Warto od czasu do czasu przesunąć kilka kamieni i sprawdzić, co znajduje się pod spodem. Mogą gromadzić się tam wilgotne liście, drobne gałązki czy inne resztki organiczne. Jeśli materiał zaczyna się rozkładać, może tworzyć warstwę, której później trudno będzie się pozbyć. Nie trzeba jednak czyścić rabaty do absolutnego zera. Zdrowe pozostałości roślinne nie zawsze są problemem, a ich całkowite usuwanie nie jest konieczne tylko dlatego, że nadeszła jesień. Najważniejsze jest kontrolowanie materiału, który zalega w nadmiarze albo wygląda na chory.

Jesień to dobry moment na mały przegląd

Przed zimą warto również sprawdzić, czy kamienie nie przesunęły się po intensywnych opadach i czy nie odsłoniły fragmentów ziemi. Jeśli pojawiły się większe ubytki, można uzupełnić warstwę kruszywa wiosną albo jesienią, zależnie od warunków i rodzaju rabaty.

Dobrze utrzymana rabata z kamieniami nie wymaga ciągłego sprzątania, ale regularne usuwanie nadmiaru liści i kontrolowanie tego, co dzieje się pod powierzchnią, pozwoli zachować jej estetyczny wygląd. Dzięki temu wiosenne porządki będą znacznie prostsze.