Zupa jest za słona? Nie zawsze trzeba dolewać wody. Ten trik może uratować obiad

Przesolona zupa nie zawsze oznacza konieczność dolewania dużej ilości wody i rozcieńczania całego dania.

Sposób ratowania potrawy warto dopasować do jej rodzaju oraz składników, które już znalazły się w garnku.

Istnieją proste domowe metody, które mogą pomóc złagodzić zbyt intensywny słony smak.

Najlepiej działać stopniowo i po każdej zmianie sprawdzać smak, aby nie przesadzić w drugą stronę.

Jeżeli zupa jest tylko odrobinę zbyt słona, nie trzeba od razu dolewać do niej dużej ilości wody. Może to sprawić, że bulion straci intensywność, a warzywa i przyprawy staną się mniej wyczuwalne. W pierwszej kolejności warto zastanowić się, jaki rodzaj zupy przygotowaliśmy. Inaczej można podejść do kremu warzywnego, inaczej do rosołu, a jeszcze inaczej do gęstej zupy z ziemniakami czy makaronem.

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Co robić, gdy zupa jest za słona?

Jednym z domowych sposobów jest dodanie do zbyt słonej zupy surowego, obranego ziemniaka. Warzywo można pokroić na większe kawałki i wrzucić do garnka na kilkanaście minut. Następnie należy je wyjąć i ponownie spróbować zupy. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to magiczny sposób na całkowite usunięcie soli. Ziemniak przede wszystkim zwiększa ilość składników w potrawie i może pomóc złagodzić odczuwalną słoność. W zależności od rodzaju zupy można też dodać więcej niesolonych warzyw lub innych składników, które naturalnie znajdują się w przepisie.

Najważniejsze jest stopniowe działanie. Lepiej dodać niewielką ilość składnika, chwilę poczekać i ponownie spróbować niż próbować ratować całą zupę jednym ruchem.