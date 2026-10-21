Z podróży do własnej kuchni. Gaweł Czajka i Maciej Je odkrywają azjatyckie oblicze łososia norweskiego

Tylko jak przenieść smaki zapamiętane z podróży do własnej kuchni? Właśnie na to pytanie znajdzie się odpowiedź w pierwszym odcinku „Gaweł smakuje Norwegię” - nowego videocastu realizowany przez Norwegian Seafood Council (NSC)[1]. Gaweł Czajka, ceniony twórca kulinarny, szef kuchni i właściciel restauracji w sercu Sopotu, w pierwszym odcinku sięgnie po azjatyckie inspiracje i w kilkanaście minut przygotuje danie, które przywołują smaki zapamiętane z lata.

Mieszkam nad morzem, więc ryby są naturalną częścią mojej kuchni. Łososia norweskiego uwielbiam za jego delikatność, soczystość i uniwersalność. Czasem wystarczy kilka prostych składników, żeby powstało z niego coś, co chce się jeść bez końca. To czyni tę rybę idealnym wyborem na codzienny obiad, ale na kolację, przy której chcemy posiedzieć dłużej w gronie najbliższych - mówi Gaweł Czajka, polski ambasador Norwegian Seafood Council.

Łosoś norweski, ale po azjatycku

Łosoś w sojowej marynacie z nutą limonki i imbiru, wzbogacony smakiem oleju sezamowego będzie rozkoszować podniebienie pierwszego gościa podcastu „Gaweł smakuje Norwegię”. To Maciej Je, twórca internetowy specjalizujący się w turystyce kulinarnej i odkrywaniu restauracji na całym świecie.

Już teraz Gaweł Czajka dzieli się tym wyjątkowym przepisem na łososia norweskiego, który jest prosty oraz nie wymaga długiego czasu przygotowania, a efekt przynosi na stół nutę egzotycznej inspiracji. Plastry łososia w azjatyckiej marynacie łączą delikatną rybę z wyrazistym imbirem, limonką, sezamem i odrobiną chili.

Na to danie wystarczy 15 minut. Przepis na łososia norweskiego w azjatyckim stylu:

● 300 g świeżego łososia

● 3 łyżki sosu sojowego

● 1 łyżka oleju sezamowego

● 1 łyżka soku z limonki

● 1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego

● 1 mały ząbek czosnku, bardzo drobno starty

● kawałek świeżego imbiru (ok. 2 cm), starty

● 1 łyżeczka prażonego sezamu czarnego

● zielona papryczka chili

● świeża kolendra

Łososia norweskiego kroimy w cienkie plastry. Sos sojowy łączymy z olejem sezamowym, sokiem z limonki, miodem, czosnkiem i imbirem, a następnie marynujemy w nim rybę przez 15 minut. Całość podajemy z prażonym sezamem, plasterkami zielonego chili i świeżą kolendrą.

Podcast “Gaweł smakuje Norwegię” - wyjątkowi goście i inspirujące przepisyPodcast prowadzony przez Gawła Czajkę realizowany we współpracy z magazynem KUKBUK, jest jednym z elementów szerszej kampanii. Punktem wyjścia każdego odcinka będą osobiste doświadczenia gości: kulinarne wspomnienia, podróże i smaki, do których lubią wracać. Rozmowom będzie towarzyszyć gotowanie - Gaweł przygotuje dla każdego rozmówcy danie z łososia norweskiego nawiązujące do tematu spotkania. Łosoś zostanie pokazany jako smaczny i wartościowy element diety wspierający ciało, tzw. brain food, ale też doskonały wybór na święta.