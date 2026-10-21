SPF nie tylko latem? Zdecydowanie tak! Ochrona przeciwsłoneczna nie ma sezonu

Niższa temperatura i coraz mniej słonecznych dni sprawiają, że jesienią krem z filtrem łatwo wykluczyć z codziennej rutyny. Tymczasem dobrze postawić go na równi z serum czy kremem nawilżającym, zwłaszcza jeśli sięgamy po składniki aktywne lub zależy nam na profilaktyce przebarwień i fotostarzenia. Jak włączyć go do jesiennej pielęgnacji, na co zwracać uwagę przy wyborze formuły, kiedy ochrona jest szczególnie ważna i czy aplikacja rano wystarczy? Wyjaśnia Natalia Ciurla, kosmetolog, ekspertka marki Candid, polskiego producenta dermokosmetyków.

Promieniowanie i indeks UV – co warto wiedzieć?

Jesienią i zimą łatwo uznać, że filtr nie jest już potrzebny. Słońce świeci krócej i mniej intensywnie, temperatury są niższe, a niebo częściej jest zachmurzone. Nie oznacza to jednak, że promieniowanie UV przestaje docierać do skóry. Dlatego warto kierować się nie tylko porą roku czy pogodą, ale również indeksem UV, który określa natężenie promieniowania ultrafioletowego w danym miejscu i czasie. Wskaźnik ten można łatwo sprawdzić w aplikacji pogodowej na telefonie. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje stosowanie środków ochronnych, gdy indeks UV osiąga wartość 3 lub wyższą.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Znaczenie ma także rodzaj fal. UVB odpowiada przede wszystkim za oparzenia słoneczne, a jego natężenie wyraźniej zmienia się wraz z porą roku. UVA dociera do nas przez cały rok, również w pochmurne dni, i może przenikać przez szyby. To właśnie ono w dużej mierze wiąże się z procesami fotostarzenia, utratą jędrności i powstawaniem zmian pigmentacyjnych. Warto jednak pamiętać, że skutki ekspozycji na UV nie dotyczą wyłącznie estetyki. Promieniowanie ultrafioletowe uszkadza DNA komórek skóry i jest jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju nowotworów skóry, dlatego regularna fotoprotekcja jest także ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej.

Jesień to sezon na składniki aktywne. SPF powinien iść z nimi w parze

Chłodniejsze miesiące często wykorzystujemy na bardziej zaawansowaną pielęgnację. Do rutyny włączamy retinoidy, kwasy czy składniki ukierunkowane na poprawę kolorytu i redukcję niedoskonałości. Wtedy fotoprotekcja nabiera szczególnego znaczenia. Niektóre substancje aktywne mogą zwiększać wrażliwość skóry na słońce i sprzyjać podrażnieniom, dlatego podczas ich stosowania należy pamiętać o filtrze.

SPF pomaga również chronić efekty prowadzonej kuracji. Jeśli jej celem jest wyrównanie kolorytu, zmniejszenie widoczności przebarwień czy poprawa tekstury cery, ekspozycja na UV może utrudniać osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.

Ochrona i pielęgnacja w jednym kroku

Codzienne stosowanie SPF jest znacznie łatwiejsze, jeśli jego formuła dobrze wpisuje się w pozostałe etapy rutyny. Warto więc zwracać uwagę nie tylko na wysokość filtra i szerokie spektrum ochrony przed UVA i UVB, ale również na komfort aplikacji oraz dodatkowe właściwości kosmetyku.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Znaczenie ma także rodzaj fal. UVB odpowiada przede wszystkim za oparzenia słoneczne, a jego natężenie wyraźniej zmienia się wraz z porą roku. UVA dociera do nas przez cały rok, również w pochmurne dni, i może przenikać przez szyby. To właśnie ono w dużej mierze wiąże się z procesami fotostarzenia, utratą jędrności i powstawaniem zmian pigmentacyjnych. Warto jednak pamiętać, że skutki ekspozycji na UV nie dotyczą wyłącznie estetyki. Promieniowanie ultrafioletowe uszkadza DNA komórek skóry i jest jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju nowotworów skóry, dlatego regularna fotoprotekcja jest także ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej.

Jesień to sezon na składniki aktywne. SPF powinien iść z nimi w parze

Chłodniejsze miesiące często wykorzystujemy na bardziej zaawansowaną pielęgnację. Do rutyny włączamy retinoidy, kwasy czy składniki ukierunkowane na poprawę kolorytu i redukcję niedoskonałości. Wtedy fotoprotekcja nabiera szczególnego znaczenia. Niektóre substancje aktywne mogą zwiększać wrażliwość skóry na słońce i sprzyjać podrażnieniom, dlatego podczas ich stosowania należy pamiętać o filtrze.

SPF pomaga również chronić efekty prowadzonej kuracji. Jeśli jej celem jest wyrównanie kolorytu, zmniejszenie widoczności przebarwień czy poprawa tekstury cery, ekspozycja na UV może utrudniać osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.

Ochrona i pielęgnacja w jednym kroku

Codzienne stosowanie SPF jest znacznie łatwiejsze, jeśli jego formuła dobrze wpisuje się w pozostałe etapy rutyny. Warto więc zwracać uwagę nie tylko na wysokość filtra i szerokie spektrum ochrony przed UVA i UVB, ale również na komfort aplikacji oraz dodatkowe właściwości kosmetyku.

Dermokosmetyki z SPF do codziennej fotoprotekcji:

● Candid Krem ochronny SPF50 PA++++ – krem do codziennej ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB, który łączy wysoką fotoprotekcję z właściwościami pielęgnacyjnymi. Formuła z fitomucyną z okry wspiera nawilżenie i jędrność skóry, a obecność antyoksydantów pomaga chronić ją przed działaniem wolnych rodników.

● Candid Mgiełka ochronna SPF50 – lekka formuła stworzona z myślą o wygodnej reaplikacji w ciągu dnia. Może być stosowana zarówno pod, jak i na makijaż, bez jego naruszania. Zawiera kwas hialuronowy, witaminę C i niacynamid, dzięki czemu oprócz ochrony przed UVA i UVB wspiera nawilżenie, naturalny blask i barierę hydrolipidową skóry.