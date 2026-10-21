Szał na kalendarze adwentowe już się zaczął. W dm dostaniesz je już od 15,75 zł!

Zainteresowanie kalendarzami adwentowymi w dm rośnie z roku na rok, klienci coraz chętniej sięgają po tę formę przedświątecznych niespodzianek. W odpowiedzi na potrzeby klientów dm przygotowało w tym roku 23 różne propozycje, dostępnych zarówno w drogeriach stacjonarnych, jak i online na dm.pl. Kalendarz adwentowy już dawno przestał kojarzyć się wyłącznie z czekoladką ukrytą za papierowym okienkiem. Dziś to również sposób na odkrywanie nowych kosmetyków, poznawanie smaków i tworzenie małych codziennych rytuałów. W dm można wybierać spośród propozycji dla miłośników pielęgnacji, makijażu, herbat, słodkości czy kulinarnych eksperymentów. Są kalendarze dla kobiet, mężczyzn i dzieci, ale też takie, którymi można cieszyć się wspólnie z bliskimi.

Od kosmetycznych niespodzianek po kulinarne odkrycia

Wśród tegorocznych propozycji szczególne miejsce zajmują marki własne dm. Kalendarz Balea „Warm Wishes to You” (69,95 zł) kryje kosmetyczne niespodzianki, które mogą zamienić grudniowe odliczanie w codzienny rytuał pielęgnacyjny. Miłośnicy kosmetyków naturalnych mogą sięgnąć po kalendarz alverde NATURKOSMETIK (89,95 zł), a w ofercie znalazła się również propozycja Balea MEN, przygotowana z myślą o męskiej pielęgnacji.

Autor: PRARTMEDIA/ Materiały prasowe

Nie brakuje także propozycji dla tych, którzy zamiast kosmetyków wolą odkrywać nowe smaki. Kalendarze z herbatami, czekoladkami i proteinowymi słodkościami to pomysł na drobne przyjemności w grudniowe dni. Ciekawą alternatywą są zestawy z mieszankami ekologicznych przypraw, które mogą stać się inspiracją do wspólnego gotowania i przygotowywania świątecznych potraw. Ofertę uzupełniają kalendarze popularnych marek kosmetycznych, m.in. essence - „Baked with Love” (129,95 zł), czy CATRICE - „House of Gold”. (169,95 zł).

W dm zależy nam, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, niezależnie od wieku, zainteresowań czy budżetu. Dlatego nasza oferta kalendarzy adwentowych wykracza poza tradycyjne słodycze i kosmetyki. Są w niej propozycje dla miłośników pielęgnacji, smakoszy, osób szukających nowych inspiracji, a także tych, którzy po prostu lubią sprawiać bliskim drobne przyjemności. Szczególnie cieszy nas różnorodność marek własnych dm, które pozwalają odkrywać ciekawe produkty w korzystnych cenach. Chcemy, aby przygotowania do świąt były przyjemnością, a wybór prezentu nie musiał oznaczać dużego wydatku – mówi Grzegorz Gerus, dyrektor obszaru zakupów i marketingu dm Polska.

Małe niespodzianki, wielka przyjemność oczekiwania

Kalendarze adwentowe mogą być pomysłem na prezent mikołajkowy, ale również na wcześniejszy upominek, który będzie sprawiał radość przez kolejne grudniowe dni. Dzięki zróżnicowanym cenom i zawartości łatwo dopasować je do zainteresowań bliskiej osoby, bez względu na to, czy szukamy drobiazgu dla dziecka, nastolatka, partnera, rodziców czy dziadków.

Warto pomyśleć o nich już teraz, zwłaszcza że tegoroczne propozycje dostępne są w limitowanych edycjach. Kalendarze adwentowe można znaleźć w ofercie drogerii dm oraz w sklepie internetowym dm.pl. Bo oczekiwanie na święta też może być okazją do małych, codziennych przyjemności. Więcej na dm.pl