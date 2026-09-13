YouGov: Konsumenci 60+ odpowiadają już za 25 proc. wydatków na FMCG

Konsumenci 60+ stanowią coraz ważniejszą część polskiego rynku FMCG nie tylko ze względu na skalę wydatków, ale również na częstotliwość kontaktu z handlem. Codzienne zakupy sprawiają, że rośnie znaczenie dostępności produktów, ich ekspozycji oraz tego, czy klient ma powód, żeby wrócić następnego dnia.

Blisko domu, niekoniecznie w dyskoncie

Z raportu YouGov wynika, że konsumenci 60+ częściej niż ogół polskich gospodarstw wybierają supermarkety i handel tradycyjny. Dyskonty, które są najczęściej wybieranym kanałem w całej Polsce, mają w tej grupie mniejsze znaczenie – udział wydatków w gr

Dla silversów kluczowa jest lokalność. Zdecydowana większość, bo aż 80 proc., wybiera sklepy położone blisko domu. To właśnie w takich miejscach mogą porozmawiać ze sprzedawcą czy spotkać sąsiadów. Cena nie zawsze jest dla nich najważniejszym kryterium – mówi Ewa Sech, commercial director w YouGov. – Zakupy są częścią ich stylu życia, a nawet źródłem przyjemności. Aż 60 proc. silversów deklaruje, że lubi robić zakupy. To pokazuje, że dla przedstawicieli tego pokolenia liczy się nie tylko to, co kupują, ale także gdzie, jak i z kim – dodaje ekspertka YouGov.

Koszyk budowany na bieżąco

Częste wizyty przekładają się na sposób robienia zakupów. W gospodarstwach 60+ dużą rolę ogrywają bieżące zakupy, zwłaszcza kategorii świeżej żywności. Z kolei w przypadku kosmetyków i chemii gospodarczej częściej pojawiają się małe zakupy oraz tzw. „łapanie okazji”. Z danych YouGov wynika także, że silversi rzadziej robią duże zapasy.

To grupa, która świadomie wybiera produkty odpowiadające jej codziennym potrzebom. W ich koszykach zakupowych większy udział mają świeże ryby, mięso czy owoce. Jednocześnie chętnie sięgają po bakalie, ciastka czy praliny, czyli kategorie kojarzące się z przyjemnością i chwilą dla siebie – mówi Monika Hasslinger-Pawlak, strategic insight manager w YouGov.

Silversi zdecydowanie rzadziej kupują m.in. napoje gazowane, chłodzone dania gotowe, piwo i cydr oraz soki i napoje niegazowane.

Czym przekonać silversów?

Raport YouGov pokazuje, że ta grupa nabywców częściej niż ogół polskich gospodarstw domowych kupuje to, co lubi (53 proc. vs 46 proc.) oraz zwraca uwagę na jakość (47 proc. vs 45 proc.). Ponadto, pomimo rosnącej popularności marek własnych, dojrzali nabywcy częściej preferują produkty markowe (31 proc vs 26 proc. ogółu).