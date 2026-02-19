Takie czyszczenie air fryera oszczędzi ci czasu i nerwów. Wrzuć do koszyka i nastaw na 180 st

Regularne dbanie o czystość frytkownicy to gwarancja jej długowieczności i braku dziwnych zapachów podczas pieczenia.

Po każdym kulinarnym eksperymencie umyj kosz ciepłą wodą z detergentem, a wnętrze przetrzyj z okruchów.

Raz w miesiącu zrób generalne porządki: wrzuć do kosza pokruszoną tabletkę do zmywarki i "upiecz" ją przez 5 minut w 180°C.

Poznaj prosty sposób na lśniący sprzęt i ciesz się smakiem potraw bez nuty spalenizny!

Czystość frytkownicy beztłuszczowej to podstawa smaku

Air fryer wjechał do polskich kuchni z wielkim impetem, oferując nam chrupiące pyszności bez ociekania tłuszczem. To urządzenie to prawdziwy skarb dla tych, którzy chcą jeść zdrowiej, nie rezygnując ze smaku. Jednak, jak każdy sprzęt pracujący na wysokich obrotach, wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Jeśli zaniedbasz czyszczenieswojej frytkownicy, szybko poczujesz różnicę w smaku przygotowywanych dań, a w kuchni zamiast aromatu pieczonych ziemniaczków, uniesie się zapach spalenizny.

Czyszczenie air fryera po obiedzie

Air fryera trzeba czyścić po każdym użyciu. Gdy tylko maszyna ostygnie, wyciągnij jej elementy i przemyj je ciepłą wodą z płynem do naczyń. Jeśli resztki jedzenia trzymają się kurczowo, zafunduj koszowi krótką kąpiel w namaczaniu. Pamiętaj jednak o delikatności – używaj tylko miękkich gąbek, by nie uszkodzić cennej powłoki nieprzywierającej. Wnętrze urządzenia wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką, a na trudniejsze, tłuste osady przy grzałce świetnie sprawdzi się ocet.

Genialny trik z tabletką do zmywarki. Air fryer będzie czysty

Raz na miesiąc warto zafundować frytkownicy beztłuszczowej gruntowne czyszczenie. Tutaj z pomocą przychodzi metoda, która robi furorę w sieci i oszczędza mnóstwo czasu. Zamiast męczyć się ze skrobaniem, sięgnij po zwykłą tabletkę do zmywarki. Rozkrusz ją lub rozerwij, wsyp do kosza urządzenia i zalej wodą, a następnie włącz air fryer na 5 minut ustawiając temperaturę 180°C. Ta "kąpiel" sprawi, że nawet najbardziej przypalony brud sam odejdzie od ścianek. Na koniec wystarczy przepłukać misę wodą i gotowe – sprzęt lśni jak nowy i jest gotowy na kolejne kulinarne wyzwania.

