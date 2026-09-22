Wtorek znów smakuje jak KFC! Wraca Wtorkowy Kubełek

Poniedziałek dopiero się skończył, do weekendu jeszcze daleko – ale wtorek ma jeden mocny argument po swojej stronie. Powraca Wtorkowy Kubełek KFC! Oferta, która już wcześniej cieszyła się dużą popularnością wśród fanów marki, ponownie będzie dostępna właśnie w ten jeden dzień tygodnia.

W ramach Wtorkowego Kubełka fani KFC mogą zgarnąć aż trzy różne opcje:

11 kawałków kurczaka za 19,99 zł;

14 kawałków kurczaka za 24,99 zł;

18 kawałków kurczaka za 29,99 zł.

Wtorkowy Kubełek to przede wszystkim propozycja do dzielenia się. Można złapać go po pracy, zabrać na spotkanie ze znajomymi albo urządzić spontaniczny wieczór z KFC. Bo czasem naprawdę nie potrzeba specjalnej okazji – wystarczy wtorek i ktoś, z kim można podzielić się ulubionym chrupiącym kurczakiem.

Jeden dzień. Jeden kubełek. Dużo chrupania.

Kubełki od lat należą do najbardziej charakterystycznych pozycji KFC, a Wtorkowy Kubełek dodaje do tego prostą zasadę: wtorek to dzień na kubełek. To właśnie regularność akcji sprawia, że łatwo wpisać ją w swój tygodniowy rytuał – szczególnie jeśli w połowie tygodnia przydałby się powód do wspólnego spotkania.

Wtorkowy Kubełek wraca do KFC już 22 września i będzie dostępny we wszystkich restauracjach w każdy wtorek. Oferta jest limitowana, obowiązuje do odwołania i nie obejmuje dostawy.