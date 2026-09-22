Wtorek znów smakuje jak KFC! Wraca Wtorkowy Kubełek

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-22 15:00

Są rzeczy, na które warto czekać cały tydzień. Jedną z nich jest Wtorkowy Kubełek KFC, który ponownie wraca do menu. Kultowa oferta to dobry pretekst, żeby właśnie we wtorek zebrać ekipę, podzielić się chrupiącym kurczakiem i zamienić zwykły dzień tygodnia w coś zdecydowanie smaczniejszego. Kultowa oferta powraca w niezmienionej cenie i jest dostępna już za 19,99 zł!

KFC
Autor: KFC/ Materiały prasowe

Poniedziałek dopiero się skończył, do weekendu jeszcze daleko – ale wtorek ma jeden mocny argument po swojej stronie. Powraca Wtorkowy Kubełek KFC! Oferta, która już wcześniej cieszyła się dużą popularnością wśród fanów marki, ponownie będzie dostępna właśnie w ten jeden dzień tygodnia.

W ramach Wtorkowego Kubełka fani KFC mogą zgarnąć aż trzy różne opcje:

  • 11 kawałków kurczaka za 19,99 zł;
  • 14 kawałków kurczaka za 24,99 zł;
  • 18 kawałków kurczaka za 29,99 zł.

Wtorkowy Kubełek to przede wszystkim propozycja do dzielenia się. Można złapać go po pracy, zabrać na spotkanie ze znajomymi albo urządzić spontaniczny wieczór z KFC. Bo czasem naprawdę nie potrzeba specjalnej okazji – wystarczy wtorek i ktoś, z kim można podzielić się ulubionym chrupiącym kurczakiem.

Jeden dzień. Jeden kubełek. Dużo chrupania.

Kubełki od lat należą do najbardziej charakterystycznych pozycji KFC, a Wtorkowy Kubełek dodaje do tego prostą zasadę: wtorek to dzień na kubełek. To właśnie regularność akcji sprawia, że łatwo wpisać ją w swój tygodniowy rytuał – szczególnie jeśli w połowie tygodnia przydałby się powód do wspólnego spotkania.

Wtorkowy Kubełek wraca do KFC już 22 września i będzie dostępny we wszystkich restauracjach w każdy wtorek. Oferta jest limitowana, obowiązuje do odwołania i nie obejmuje dostawy.  

KFC
Autor: KFC/ Materiały prasowe

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