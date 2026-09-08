Te przedmioty w kuchni mają swoją „datę przydatności”. Sprawdź, kiedy je wymienić

Niektóre kuchenne akcesoria mogą służyć przez lata, ale ich stan z czasem wyraźnie się pogarsza. Wtedy samo umycie może już nie wystarczyć.

Szczególną uwagę warto zwrócić na przedmioty, które mają częsty kontakt z jedzeniem, wodą i wilgocią, ponieważ zużywają się szybciej, niż mogłoby się wydawać.

Nie zawsze istnieje konkretna liczba miesięcy czy lat, po których trzeba coś wyrzucić. W wielu przypadkach najważniejszy jest wygląd i stan danego przedmiotu.

Podczas większych porządków w kuchni warto zajrzeć do szuflad i sprawdzić, czy nie znajdują się w nich mocno zużyte akcesoria, którym najwyższy czas dać „emeryturę”.

Jednym z przykładów są deski do krojenia. Drewniana deska może służyć przez wiele lat, ale jeśli pojawiają się na niej głębokie pęknięcia, rozwarstwienia albo bardzo liczne, trudne do wyczyszczenia nacięcia, warto pomyśleć o nowej. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku plastikowych desek. Jeśli są mocno porysowane, odbarwione lub zniszczone, ich powierzchnia może być trudniejsza do dokładnego umycia. Nie istnieje jedna sztywna data, po której każdą deskę trzeba wyrzucić. Najważniejszy jest jej stan.

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Gąbki, ściereczki i silikonowe akcesoria

Więcej uwagi warto poświęcić również gąbkom do naczyń i ściereczkom kuchennym. To przedmioty, które mają regularny kontakt z wodą, resztkami jedzenia i wilgocią. Gąbkę dobrze jest często wymieniać, zamiast używać jej przez wiele tygodni.

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Podobnie należy obserwować silikonowe łopatki, formy czy inne akcesoria. Jeśli materiał zaczyna się kruszyć, pękać, kleić lub wyraźnie zmienia zapach, lepiej zastąpić przedmiot nowym.

Nie czekaj na całkowite zużycie

W przypadku kuchennych akcesoriów nie zawsze warto kierować się wyłącznie tym, czy przedmiot nadal „działa”. Jeżeli coś jest mocno zużyte, popękane lub trudne do dokładnego umycia, dalsze używanie nie ma większego sensu. Dobrym nawykiem jest zrobienie takiego przeglądu na przykład przy okazji większych jesiennych porządków. Wystarczy kilka minut, aby sprawdzić deski, gąbki, pojemniki, akcesoria silikonowe i plastikowe. Dzięki temu łatwiej pozbyć się rzeczy, które dawno przestały być praktyczne.