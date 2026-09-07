Chcesz mieć kolorowy ogród przez wiele miesięcy? Postaw na te rośliny

Dobrze zaplanowana rabata może zachwycać kolorami znacznie dłużej niż tylko przez kilka tygodni.

Warto wybierać rośliny, które kwitną w różnych terminach, dzięki czemu ogród będzie stopniowo się zmieniał.

Niektóre gatunki mogą przejąć pałeczkę, gdy wcześniejsze kwiaty zaczną już przekwitać.

Na wygląd ogrodu wpływają nie tylko kwiaty – znaczenie mają również liście, trawy, owoce i jesienne przebarwienia.

Wiosną ogród mogą otworzyć między innymi krokusy, narcyzy, tulipany, hiacynty czy pierwiosnki. Część z nich najlepiej zaplanować już jesienią, ponieważ cebulki roślin kwitnących wiosną sadzi się odpowiednio wcześniej. Warto rozmieścić je w grupach, zamiast sadzić pojedyncze sztuki w różnych miejscach.

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Zacznij od roślin kwitnących wiosną

Później na rabatach mogą pojawić się piwonie, irysy, róże czy kocimiętka. Dobrym pomysłem jest też wykorzystanie bylin o różnym terminie kwitnienia. Niektóre z nich zaczynają kwitnąć późną wiosną i mogą zdobić ogród jeszcze przez sporą część lata.

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Pomyśl również o końcówce sezonu

Jeśli zależy ci na kolorowym ogrodzie aż do jesieni, nie zapominaj o roślinach późno kwitnących. Świetnie sprawdzają się między innymi jeżówki, rudbekie, dalie, astry czy rozchodniki. Wiele z nich może być ozdobą rabaty nawet wtedy, gdy większość letnich kwiatów zaczyna już przekwitać. Warto również wybierać rośliny nie tylko ze względu na kwiaty. Ozdobne trawy, krzewy z kolorowymi owocami czy rośliny o przebarwiających się jesienią liściach mogą sprawić, że ogród pozostanie ciekawy także po zakończeniu kwitnienia.

Najlepszy efekt daje więc nie jedna „magiczna” roślina, ale dobrze zaplanowana kompozycja. Jeśli przy sadzeniu sprawdzisz terminy kwitnienia poszczególnych gatunków, możesz stworzyć rabatę, która będzie zmieniała się przez wiele miesięcy.