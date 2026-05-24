Wolt wchodzi do pierwszej dziesiątki internetowych sklepów spożywczych w Europie, a sprzedaż detaliczna przekracza 25% globalnej sprzedaży

W dniach 27-29 kwietnia Wolt po raz drugi zorganizował wydarzenie Global Retail Summit w Atenach, gromadząc ponad 200 partnerów i liderów branży z 28 krajów, aby omówić przyszłość handlu detalicznego i lokalnego. Wśród uczestników znaleźli się SPAR, REWE Group, Ahold Delhaize, Pet Network International, Fressnapf i Kotsovolos.

Wysoka pozycja Wolt na rynku retail to kamień milowy ukazujący szerszą ewolucję działalności platformy wykraczającą poza standardowe dostawy z restauracji.

Według danych Wolt, miesięczna liczba kupujących w sektorze detalicznym wzrosła o ponad 30% w 2025 roku, podczas gdy liczba zamówień na użytkownika wzrosła o 12%. Wskazuje to na fakt, że konsumenci znajdują na platformie to, czego potrzebują oraz doceniają łatwość i wygodę korzystania z niej.

Poza artykułami spożywczymi Wolt odnotowuje silny wzrost w kategoriach nieżywnościowych, które stanowią obecnie około jednej trzeciej zamówień detalicznych. Zdrowie i uroda oraz artykuły dla zwierząt należą do najszybciej rosnących kategorii, co odzwierciedla rosnący apetyt na dostawy na żądanie poza sektorem gastronomicznym.

Tymczasem, badania branżowe pokazują, że oczekiwania konsumentów dotyczące szybkości i wygody rosną. Około 32% użytkowników oczekuje dostawy w ciągu dwóch godzin, podczas gdy 40% twierdzi, że jest mało prawdopodobne, aby zrobili zakupy u sprzedawców detalicznych, którzy nie oferują opcji dostawy następnego dnia lub dostawy zaplanowanej1.

1 Raport VML „The Future Shopper 2025”

Obserwujemy strukturalne przesunięcie od dostaw jedzenia w kierunku codziennego lokalnego handlu – powiedział Panos Karouzos, VP, New Verticals Wolt. – Klienci coraz częściej kupują na Wolt wszystko, czego potrzebują od dużych sieci handlowych po lokalne sklepy osiedlowe, nie tylko jedzenie. Platforma pomaga firmom dotrzeć do tych konsumentów, łącząc ich z lokalnym popytem za pośrednictwem naszej aplikacji, co napędza wzrost. Ostatecznie chodzi o zbudowanie cyfrowego centrum handlowego przyszłości i umożliwienie ludziom łatwego dostępu do najlepszej oferty w ich najbliższym sąsiedztwie.

Zbudowana wokół lokalnego handlu platforma łączy konsumentów z pobliskimi firmami. Wolt współpracuje z ponad 200 000 restauracji i sklepów w ponad 30 krajach, w tym, z ponad 40 000 sklepami detalicznych.

Aby wesprzeć zmieniające się nawyki zakupowe, Wolt kontynuuje inwestycje w innowacje produktowe i technologiczne, w tym w aktualizację aplikacji, która ułatwia odkrywanie nowych produktów oraz pomaga sprzedawcom z różnych kategorii w skuteczniejszym docieraniu do klientów. Platforma oferuje również rosnący zestaw narzędzi dla sprzedawców, w tym witryny internetowe, produkty reklamowe w ramach usług Storefront o Wolt Ads oraz finansowanie oparte na przychodach za pośrednictwem Wolt Capital.