Zwrot butelek w systemie kaucyjnym bez wychodzenia z domu. Nowa usługa Frisco

Jednym z nich jest usługa uruchomiona przez Frisco – pierwszy w Polsce sklep spożywczy online, który umożliwia zwrot opakowań objętych kaucją bez wychodzenia z domu.

Dla przeciętnej polskiej rodziny czas jest jednym z najcenniejszych zasobów, a wprowadzenie kaucji za butelki PET i puszki dołożyło do codzienności nowy element organizacyjny. W praktyce nie chodzi już tylko o samo przechowywanie, ale także o konieczność transportowania pełnych siatek oraz uzależnienie od dostępności infrastruktury – od sprawnych recyklomatów po czas potrzebny na ich obsługę.

Nowa usługa Frisco wpisuje się w rosnącą potrzebę wygody, szczególnie wśród rodzin i osób żyjących w szybkim tempie. Zamiast planować dodatkową wizytę w sklepie lub szukać punktu zwrotu, wystarczy przekazać opakowania zwrotne kurierowi przy drzwiach.

System kaucyjny z założenia jest prosty, ale w praktyce użytkownicy trafiają na różne bariery – od konieczności wożenia lub noszenia opakowań do punktów stacjonarnych, po sytuacje, w których do recyklomatu jest długa kolejka, albo “chwilowo” nie działa. To drobne rzeczy, które w codziennym pośpiechu robią dużą różnicę. Dlatego zależało nam na rozwiązaniu, które eliminuje te punkty styku i przenosi rozliczenie kaucji do procesu, który i tak już jest częścią dnia, czyli dostawy zakupów - mówi Grzegorz Czekalski, dyrektor finansowy oraz członek zarządu Frisco.

Zwrot butelek i puszek spod drzwi – jak to działa?

Model działania jest prosty: klient, zamawiając produkty spożywcze, otrzymuje dedykowane, bezpłatne worki na zwroty. Przy kolejnej wizycie kuriera, podczas odbierania nowych zakupów, przekazuje mu zebrane opakowania – maksymalnie dwa pełne worki podczas jednej dostawy.

Co istotne z perspektywy konsumenta, usługa nie ogranicza się jedynie do produktów zakupionych we Frisco – kurierzy odbierają wszystkie opakowania kaucjonowane (oznaczone specjalnym logo), w tym puszki i butelki marek własnych innych sieci handlowych. Klient nie musi przy tym posiadać paragonu – wystarczy, że są one opróżnione, niezgniecione i mają zachowaną etykietę. Z rozwiązania można skorzystać także bez dedykowanego worka Frisco, przygotowując zwrot w innym, szczelnie zamkniętym worku zastępczym, pamiętając o limicie dwóch sztuk na jedną dostawę.

Z perspektywy użytkownika system kaucyjny nie kończy się na jednym sklepie – butelka nie „pamięta”, gdzie została kupiona. Jeśli chcemy, żeby ludzie faktycznie oddawali butelki zwrotne, proces musi być maksymalnie prosty i pozbawiony wyjątków. Im mniej zasad do zapamiętania, tym większa szansa, że to rozwiązanie stanie się nawykiem - wskazuje Grzegorz Czekalski.

Kaucja za butelki lub puszki (50 groszy za sztukę) po weryfikacji wraca do klienta automatycznie w formie kuponu na kolejne zakupy lub przelewu na konto. Dla budżetu domowego rodziny, która zużywa duże ilości wody mineralnej czy napojów, może to oznaczać realne oszczędności rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie, odzyskiwanych bez żadnego dodatkowego wysiłku.

Nowy standard wygody?

Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce to jeden z największych kroków w stronę gospodarki obiegu zamkniętego. Jednak jego skuteczność zależy nie tylko od przepisów, ale przede wszystkim od codziennych wyborów konsumentów.

Usługa dostępna jest w największych aglomeracjach, w których działa Frisco: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Aglomeracji Śląskiej i Trójmieście. Rozwiązanie pokazuje możliwy kierunek rozwoju rynku – w którym odpowiedzialność środowiskowa nie wymaga dodatkowego czasu ani organizacji.