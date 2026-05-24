Orzeźwiający „Green Flag” od Popeyes! Sieć odpala sezonową ofertę Lime & Jalapeño i wyznacza limonkowy trend na lato 2026

Fani nowoorleańskiego kurczaka mogą spodziewać się swoich ulubionych produktów w nowej odsłonie. Kultowa Chicken Sandwich debiutuje jako Lime & Jalapeño Chicken Sandwich. A wszystko, jak przystało na Popeyes, bez kompromisów w kwestii składników. W tym sezonie główną rolę grają prawdziwe, świeże (nie marynowane!) jalapeños, które nadają produktom naturalną chrupkość i autentyczny charakter. W połączeniu z cytrusową nutą limonki tworzą tzw. „Green Flag” – symbol świeżej jakości i wyrazistej ostrości.

Popeyes zadbał również o tych, którzy wolą łagodniejsze smaki. Goście mają do wyboru dwa warianty, które pozwalają dopasować poziom pikantności do własnych preferencji – jeden smak, dwa poziomy ostrości.

Polska jest jednym z pierwszych rynków Popeyes na świecie, na których debiutuje oferta Lime & Jalapeño. To dla nas ważny moment, bo pokazuje, jak dynamicznie rozwija się marka w Polsce i jak otwarci na nowe doświadczenia smakowe są nasi goście. Szukaliśmy połączenia, które będzie jednocześnie świeże, wyraziste, innowacyjne i bardzo ‘Popeyesowe’ i dokładnie taka jest nowa linia Lime & Jalapeño – mówi Kamila Węcka, Marketing Manager Popeyes w Polsce.

W skład obu wariantów wchodzi maślana bułka, sałata, ser, świeży i marynowany przez 12 godzin, chrupiący filet z kurczaka oraz autorski sos Lime Jalapeño. Wariant łagodniejszy, Lime Chicken Sandwich serwowany jest z majonezem klasycznym oraz sosem Lime Jalapeño (bez dodatku świeżych papryczek), w cenie 24.95 pln. Z kolei wariant „More Spicy”, czyli Lime&Jalapeño Chicken Sandwich, to propozycja dla fanów mocniejszych doznań, wzbogacona o majonez spicy oraz plasterki świeżego jalapeño, w cenie 26.95 pln.

Ta sama kompozycja smakowa dostępna jest również w formie Lime Chicken Wrap, za 23.95 pln oraz Lime & Jalapeño Chicken Wrap w tortilli, za 25.95 pln. To jednak nie koniec nowości. Popeyes wprowadza także produkt, którego dotąd nie było w żadnym lokalu Popeyes na całym świecie. Mowa o Fried Jalapeño, czyli papryczki w charakterystycznej chrupiącej panierce w zestawie z małym sosem Ranch, rozbudowują kategorię „snacks” i dostarczają nowych tekstur oraz doznań kulinarnych.

Nowa oferta to również zaproszenie do zabawy jedzeniem w stylu viralowego już „Dip n’ Drip”. Do menu trafia sos Lime Jalapeño z cytrusową limonką i pikantnym kopem jalapeño (w wersji 200g i 500g) zachęcający do maczania kanapek i przekąsek oraz tworzenia własnych, niestandardowych połączeń smakowych.

Całość sezonowego menu Popeyes uzupełniają napoje: Spicy Mango Lemonade (200 ml i za 7.50 pln i 400 ml za 12.95 pln), domowa lemoniada z lodem i syropem spicy mango, która stanowi odpowiedź na rosnący trend łączenia owocowej słodyczy z pikantnym finiszem. Oraz dostępna tylko w Popeyes przedpremierowo Pepsi o smaku malinowym.

„It’s gettin hot in heeeeeere” można powiedzieć o nowym menu w tym sezonie i to hasło doskonale pozycjonuje nową linię jako absolutny „Green Flag” nadchodzącego lata. Popeyes konsekwentnie stawia na kreatywność, „fun” i autentyczne doświadczenia kulinarne, odchodząc od standardowych testów smaku na rzecz bardziej angażujących formatów i emocji wokół jedzenia. Produkty z oferty sezonowej Lime & Jalapeño dostępne są w restauracjach Popeyes od 12 maja.

Najważniejsze nowości w menu:

Lime Chicken Sandwich wersje klasyczna i more spicy - Lime & Jalapeño Chicken Sandwich, dostępne także w zestawie z frytkami i napojem)

Lime Chicken Wrap, również wersja klasyczna i more spicy - Lime & Jalapeño Chicken Wrap - dostępne także w zestawie z frytkami i napojem

Fried Jalapeño - panierowane, świeże papryczki podawane z małym dipem Ranch

Sos Lime&Jalapeño Dip N’Drip (opakowanie 200g i 500 g)

Spicy Mango Lemonade

Pepsi o smaku malinowym

Popeyes®, obecny na rynku od 1972 roku, zasłynął na całym świecie dzięki wyjątkowej recepturze marynowania kurczaka przez 12 godzin w mieszance inspirowanej Luizjaną oraz chrupiącej panierce.