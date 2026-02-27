Wiosna 2026 będzie jak w PRL-u. Starsi nie będą już powtarzać "kiedyś to było", a młodzi przeżyją to pierwszy raz. Pogoda na 1 marca 2026

Start marca 2026 roku zaskoczy ciepłem, przynosząc na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim nawet 13 stopni Celsjusza.

Sytuacja zmieni się diametralnie po 2 marca, gdy nadejdzie gwałtowne ochłodzenie, a w drugiej dekadzie miesiąca słupki rtęci mogą spaść do -15 stopni.

Kapryśna, marcowa aura i skoki ciśnienia mogą wywoływać migreny oraz ogólne przemęczenie organizmu.

Sprawdź, kiedy możemy liczyć na stabilizację pogody i jak przetrwać powrót zimowej scenerii.

Co mówią modele ECMWF i GFS o wiośnie 2026?

Analiza najnowszych modeli meteorologicznych daje nadzieję na kilka dni z iście wiosenną aurą. Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych przewiduje napływ ciepłych mas powietrza z południa, co poskutkuje wyraźnym wzrostem temperatury. Otwarcie marca 2026 roku w większości regionów upłynie pod znakiem chmur, ale będzie ciepło. Najniższe wartości, maksymalnie 3 stopnie Celsjusza, odnotujemy na Lubelszczyźnie i północnym wschodzie. Mieszkańcy Mazowsza mogą liczyć na 5 kresek, a w centrum kraju termometry pokażą o stopień więcej. Rekordowo ciepło zapowiada się na Dolnym Śląsku oraz Pomorzu Zachodnim, gdzie temperatura skoczy do 13 stopni Celsjusza.

Wysokie temperatury na początku miesiąca mogą być mylące, ponieważ zima nie zamierza ustąpić pola. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownym tąpnięciem, które nastąpi zaraz po 2 marca 2026 roku. Będzie to bolesne przypomnienie o trwającym sezonie zimowym. Już w poniedziałek, 2 marca, w wielu miejscach Polski słupki rtęci nie przekroczą zera, a lokalnie spadną do -7 stopni Celsjusza. Amerykański model Global Forecast System (GFS) sugeruje, że dobę później, 3 marca, temperatury wahać się będą od 2 do -3 stopni. Prawdziwy atak zimy prognozowany jest na drugą dekadę miesiąca, kiedy to możliwy jest siarczysty mróz poniżej -15 stopni Celsjusza.

Marcowa aura potwierdzi swoją przysłowiową zmienność. Dopiero w okolicach 20 marca 2026 roku spodziewany jest powrót odwilży i chwilowe ocieplenie. Takie wahania ciśnienia i temperatury stanowią spore obciążenie dla organizmu. Meteoropaci mogą odczuwać w tym czasie rozdrażnienie, silne bóle głowy oraz przewlekłe zmęczenie. Eksperci zalecają w tym okresie szczególną dbałość o sen, odpowiednią suplementację oraz zdrową dietę.

Prognoza pogody na niedzielę 1 marca 2026

Prognoza dla Warszawy

Mieszkańcy stolicy powinni przygotować się na przejściową, chłodną aurę. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do poziomu 10–12 stopni Celsjusza. Poranek w Warszawie będzie rześki, zaledwie kilka stopni powyżej zera, natomiast w godzinach popołudniowych chmury gęstniej, co może przynieść przelotne opady.

Aura w Krakowie

Stolica Małopolski może liczyć na całkiem przyjemne wartości na termometrach, sięgające w dzień 12–13 stopni Celsjusza. Przez większość czasu niebo będzie się chmurzyć, ale słońce powinno co jakiś czas się przebijać. Nocą i nad ranem w Krakowie utrzymają się niskie temperatury, oscylujące nieznacznie powyżej granicy mrozu.

Sytuacja pogodowa w Łodzi

W centralnej Polsce niedziela zapowiada się podobnie jak w innych dużych miastach. Łódź przywita dzień chłodnym porankiem, ale później temperatura podskoczy do 10–12 stopni Celsjusza. Przewidywane jest zmienne zachmurzenie z licznymi przejaśnieniami, choć zachodnia część miasta może doświadczyć momentów z większą ilością chmur. Ogólnie warunki będą sprzyjające.

Warunki we Wrocławiu

Wrocław 1 marca okaże się jednym z cieplejszych miejsc w kraju, choć nieba nie zobaczymy zbyt wiele. Termometry wskażą tam nawet 13–14 stopni Celsjusza, przy czym dominować będzie duże zachmurzenie. Mimo chmur, synoptycy nie przewidują istotnych opadów deszczu. Po chłodnym poranku temperatura błyskawicznie wzrośnie do komfortowych, wczesnowiosennych wartości.

Temperatura w Poznaniu

Stolica Wielkopolski powita meteorologiczną wiosnę przy pochmurnym niebie z lokalnymi przejaśnieniami. W ciągu dnia w Poznaniu słupki rtęci zatrzymają się na poziomie 10–12 stopni Celsjusza. Należy uważać na chłodny poranek z punktem rosy bliskim zeru, jednak późniejsze godziny przyniosą całkiem przyjemną aurę.

Ostrzeżenia dla Gdańska

Na północy kraju pogoda będzie znacznie bardziej surowa niż w centrum czy na zachodzie. Gdańsk 1 marca pozostanie pod grubą warstwą chmur, a temperatura sięgnie maksymalnie 8–10 stopni Celsjusza. W regionie obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne przed odwilżą i topniejącym śniegiem, co może lokalnie utrudniać warunki drogowe i komunikacyjne.