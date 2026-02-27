Zanim posadzisz pomidory, wrzuć to do ziemi. Plony będą dwa razy większe

Pomidory są popularne w polskich ogrodach, ale wymagają odpowiedniego przygotowania, aby zapewnić obfite plony.

Kluczowe jest zadbanie o glebę jeszcze przed posadzeniem sadzonki, aby roślina miała dobry start.

Naturalne dodatki do gleby mogą skutecznie poprawić wzrost i zdrowie pomidorów.

Doświadczeni ogrodnicy robią to od lat i zgodnie twierdzą: pomidory rosną bujniej, są zdrowsze, a owoców jest znacznie więcej.

Sekret udanej uprawy pomidorów zaczyna się w glebie. To właśnie tam roślina buduje system korzeniowy, z którego później czerpie wodę i składniki odżywcze niezbędne do wzrostu, kwitnienia i owocowania. Jeśli ziemia jest uboga lub źle przygotowana, nawet najlepsze sadzonki nie pokażą pełni swojego potencjału. Dlatego coraz więcej osób zwraca uwagę nie tylko na nawożenie w trakcie sezonu, ale też na to, co trafia do dołka w momencie sadzenia.

Naturalne dodatki do gleby potrafią zdziałać więcej niż gotowe nawozy ze sklepu. Poprawiają strukturę ziemi, wspierają rozwój korzeni i stopniowo uwalniają składniki odżywcze, zamiast dostarczać je jednorazowo. Dzięki temu pomidory rosną stabilniej, są mniej podatne na choroby i lepiej znoszą okresowe przesuszenie. Co ważne, taki zabieg nie wymaga ani dużych nakładów finansowych, ani specjalistycznej wiedzy. Wystarczy wiedzieć, po co sięgnąć i jak to zastosować.

Jeremi Sikorski | ESKA REAKCJE

Dodaj to do ziemi przed sadzeniem pomidorów

Ten jeden dodatek sprawia, że roślina od samego początku ma lepszy start. Efektem są grubsze łodygi, intensywnie zielone liście i znacznie większa liczba zawiązanych owoców. Wielu ogrodników zauważa, że różnica jest widoczna już po kilku tygodniach od posadzenia.

Chodzi o pokrzywy. A dokładniej świeże, drobno posiekane liście i łodygi pokrzywy wrzucone na dno dołka przed posadzeniem pomidora. Ta niepozorna roślina to prawdziwa bomba składników odżywczych. Zawiera m.in. azot, potas, wapń i mikroelementy, które pomidory uwielbiają. Zakopana w ziemi zaczyna się stopniowo rozkładać, oddając składniki dokładnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne, czyli przy korzeniach.

Pokrzywa działa jak naturalny nawóz. Wspiera wzrost rośliny, poprawia jej kondycję i stymuluje obfite kwitnienie, co bezpośrednio przekłada się na liczbę owoców. Co więcej, poprawia strukturę gleby i sprzyja rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów. To właśnie dlatego pomidory posadzone w ten sposób często są silniejsze i mniej podatne na choroby.

Instrukcja krok po kroku

Wykop dołek pod sadzonkę, wrzuć garść posiekanej pokrzywy, lekko przysyp ziemią i dopiero wtedy posadź pomidora. Ważne, by korzenie nie miały bezpośredniego kontaktu ze świeżą masą roślinną. Ten prosty trik może sprawić, że latem zbierzesz nawet dwa razy więcej pomidorów, które będą dorodne, soczyste i pełne smaku. Czasem najlepsze rozwiązania naprawdę rosną tuż pod naszymi nogami.

