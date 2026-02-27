W tym kraju telewizja przestała działać. W tle długi i Eurowizja

Kryzys finansowy w Bośni i Hercegowinie dotyka wiele sektorów, a jednym z najbardziej dotkniętych jest sektor mediów publicznych. Bośniacka telewizja publiczna BHRT od lat boryka się z narastającym zadłużeniem, które uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie. Sytuacja jest na tyle poważna, że 26 lutego programy zniknęły z anteny, a przyszłość stacji stoi pod znakiem zapytania.

Bośniacka telewizja w kryzysie. Programy zniknęły!

Po wielu latach kryzysu czara goryczy w końcu się przelała. Dług państwowej stacji BHRT, działającej w obecnej formie od 2000 roku, przekroczył sumę 100 mln marek bośniackich, czyli ok. 63 mln dolarów. Wynika on między innymi z braku opłacania jej działania przez zobowiązane do tego mniejsze stacje mniejszości serbskiej i chorwackiej. W proteście telewizja zakończyła nadawanie swoich programów o poranku 26 lutego. Widzowie mogą jedynie obserwować pesymistycznie brzmiący komunikat na czarnym tle.

"To nie jest błąd. To ostrzeżenie przed potencjalnym zamknięciem BHRT" - widnieje na ekranach, jak podaje Reuters.

Trwają protesty. Na alarm biją artyści

Według dostępnych informacji, BHRT na różnych funkcjach zatrudnia około 700 osób. Stacja przeszła duże reformy po wojnie w Bośni i miała służyć jednoczeniu kraju ponad podziałami narodowościowymi. Zadłużenie wynikające z niechęci mniejszości symbolizuje jednak wciąż istniejące konflikty w tym bałkańskim państwie. Co jakiś czas w kwestii BHRT wybuchają protesty, a o ratunek dla stacji apelują do federalnego rządu Bośni i Hercegowiny między innymi artyści. Apele wystosowała także Europejska Unii Nadawców publicznych - EBU.

Eurowizja 2026: Bośnia i Hercegowina dalej zablokowana

Bośniacy są zresztą zadłużeni w samym EBU na kwotę opiewającą na kilkanaście milionów euro. Z tego względu Bośnia i Hercegowina nie uczestniczy w różnych projektach organizacji, na czele z Konkursem Piosenki Eurowizji. Kraj wycofał się w 2013 roku i od tamtej pory zdołał wystartować jedynie w roku 2016 dzięki mobilizacji artystów i prywatnych sponsorów. Po raz pierwszy odpadł wtedy w półfinale. Później EBU oficjalnie potwierdziła zakaz startu Bośni i Hercegowiny z powodu długów.

Bośniaccy artyści kilkakrotnie reprezentowali na Eurowizji barwy Jugosławii. Po rozpadzie państwa, w trakcie wojny, niepodległy kraj zadebiutował w 1993 roku. Zespół Fazla wykonał utwór odnoszący się do krwawego konfliktu zbrojnego. Najwyższy wynik, trzecie miejsce, Bośnia i Hercegowina wywalczyła w 2006 roku z formacją Hari Mata Hari. Byli reprezentanci - w tym wokaliści Fazli i HMH - nie ukrywają rozżalenia, że podnoszący się po wojnie kraj nie ma dalszej możliwości prezentowania się w popularnej imprezie.