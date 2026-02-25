Zaśpiewał w Sanremo o palestyńskiej dziewczynce. Ermal Meta wzruszył włoską publikę

76. edycja Festiwalu Piosenki Włoskiej w Sanremo przyciągnęła przed ekrany miliony widzów. 24 lutego wszyscy uczestnicy po raz pierwszy wykonali publicznie swoje utwory, ekspresowo podbijając z nimi media społecznościowe. Wśród rozmaitych propozycji nie zabrakło tych szczególnie poruszających. Wiele mówi się o utworze, który zaprezentował Ermal Meta. Były zwycięzca Sanremo opowiada historię dziewczynki z Palestyny.

Sanremo 2026 pełne emocji

Festiwal zaczął się od występu ubiegłorocznego zwycięzcy, rapera Olly'ego. W czasie pięciogodzinnej gali nie zabrakło licznych zaskoczeń i gości specjalnych. Scena należała jednak przede wszystkim do 30 uczestników, którzy po miesiącach oczekiwania ujawnili swoje piosenki, które niewątpliwie w najbliższych tygodniach zdominują włoskie listy przebojów. Impreza odbywa się w cieniu kontrowersji wokół upolitycznienia publicznej telewizji RAI i jej proizraelskich stanowisk. Zwycięzca Sanremo 2026 zostanie reprezentantem Włoch w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji, jeśli uprzednio zadeklarował taką chęć na wypadek wygranej.

Ermal Meta - "Stella stellina". O czym jest piosenka?

Jednym z najbardziej emocjonujących uczestników tegorocznego festiwalu jest jego weteran, Ermal Meta. Artysta zgłosił do Sanremo 2026 utwór "Stella stellina", w którym wyczuwalne są orientalne brzmienia. Tekst odnosi się do kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy, a dokładnie - do śmierci tysięcy palestyńskich dzieci. Sam Meta potwierdził, że inspirował się tragiczną historią małej dziewczynki, jednak jak podkreśla, piosenka nie ma charakteru politycznego, ale ma mówić o ciemnych stronach ludzkiej natury. Zapowiedział również, że jeśli pojedzie na Eurowizję - na której w 2018 roku zajął piąte miejsce w duecie z Fabrizio Moro - nie będzie zmieniał zawartości tekstu.

Kto wygra Sanremo 2026?

24 lutego uczestników oceniło jury złożone z dziennikarzy prasy tradycyjnej oraz online, jak i z dziennikarzy telewizyjnych. Prowadzący ujawnili w losowej kolejności zdobywców pięciu najwyższych wyników, wśród których nie znalazł się wspomniany Ermal Meta. W kolejnych wieczorach głosy będą oddawać dziennikarze radiowi i telewidzowie, a suma wyników w sobotnim finale wyłoni ostateczne "Top 5" oraz zwycięzcę. Sanremo 2026 zakończy się 28 lutego.

Aktualna piątka liderów (po pierwszym koncercie) jest następująca:

Ditonellapiaga - "Che fastidio!"

Arisa - "Magica favola"

Fulminacci - "Stupida sfortuna"

Fedez i Marco Masini - "Male necessario"

Serena Brancale - "Qui con me"