Twój kot patrzy na ciebie i powoli mruga? Warto odwzajemnić ten gest

Powolne mruganie jest jednym z sygnałów kociej komunikacji i może świadczyć o tym, że zwierzę czuje się spokojnie oraz bezpiecznie w obecności opiekuna.

Jeśli kot patrzy na ciebie i delikatnie przymyka oczy, możesz odwzajemnić ten gest, spokojnie zamykając powieki i powoli je otwierając, bez podchodzenia do pupila czy wymuszania kontaktu.

Nie każdy kot odpowiada na takie sygnały, dlatego brak reakcji nie powinien być powodem do niepokoju, a intensywne wpatrywanie się w zwierzę lepiej zastąpić łagodnym spojrzeniem.

Częste mrużenie oczu połączone z łzawieniem, zaczerwienieniem lub pocieraniem pyszczka może wskazywać na problem zdrowotny, dlatego warto obserwować również inne zachowania pupila.

Powolne mruganie może oznaczać zaufanie

Koty komunikują się nie tylko za pomocą miauczenia, mruczenia czy ruchów ogona. Bardzo ważną rolę odgrywa również ich mowa ciała, w tym sposób patrzenia. Długie, intensywne wpatrywanie się może być dla zwierzęcia niekomfortowe, zwłaszcza jeśli towarzyszy mu napięta postawa. Zupełnie inaczej wygląda powolne przymykanie oczu i spokojne ich otwieranie.

Taki gest często pojawia się wtedy, gdy kot czuje się swobodnie w danym otoczeniu. Może być sygnałem spokoju i braku zagrożenia. Zwierzę nie musi cały czas kontrolować sytuacji, dlatego pozwala sobie na chwilowe zamknięcie oczu. Jeśli robi to w obecności opiekuna, może świadczyć o pozytywnym nastawieniu i poczuciu bezpieczeństwa.

FB: Kot Gacek w wielkim formacie

Jak odpowiedzieć kotu na powolne mruganie?

Jeśli zauważysz, że twój pupil patrzy na ciebie i powoli przymyka oczy, możesz spróbować odwzajemnić ten gest. Spójrz na niego spokojnie, delikatnie przymknij powieki, a następnie powoli je otwórz. Nie musisz podchodzić bliżej ani wyciągać rąk w jego stronę. Najlepiej pozwolić kotu samodzielnie zdecydować, czy chce kontynuować kontakt.

Ważne jest, by nie wpatrywać się w zwierzę intensywnie i nie próbować wymuszać reakcji. Kot może odpowiedzieć kolejnym mrugnięciem, odwrócić wzrok albo po prostu wrócić do odpoczynku. Każda z tych reakcji jest normalna. Nie wszystkie zwierzęta są równie skłonne do takiej wymiany sygnałów, dlatego brak odpowiedzi nie oznacza, że pupil nie czuje się z tobą dobrze.

Nie każde przymykanie oczu oznacza sympatię

Warto pamiętać, że zachowanie kota należy oceniać w szerszym kontekście. Jeśli zwierzę często mruży oczy, ma zaczerwienione spojówki, łzawi, pociera pyszczek łapą lub unika światła, przyczyną może być podrażnienie albo problem zdrowotny. W takiej sytuacji nie należy zakładać, że to wyłącznie oznaka zaufania.

Znaczenie mają również pozostałe sygnały wysyłane przez pupila. Rozluźnione ciało, spokojne uszy, naturalna pozycja ogona i chętne przebywanie w pobliżu człowieka mogą wskazywać na komfort. Jeśli jednak kot kuli się, ma uszy położone do tyłu lub próbuje się oddalić, najlepiej dać mu przestrzeń. Powolne mruganie może być sympatycznym elementem kociej komunikacji, ale najważniejsze jest obserwowanie całego zachowania zwierzęcia.