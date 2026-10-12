Tost to dopiero początek. 7 rzeczy, których nie spodziewasz się przygotować w opiekaczu

Tosty z ciągnącym się serem to klasyk, do którego chętnie wraca się z apetytem. Jednak opiekacz ma dużo większy potencjał, a odpowiednio dobrane składniki pozwolą na przyrządzenie zbilansowanego i sycącego dania w zaledwie kilka minut.

W jednoosobowym gospodarstwie domowym nie zawsze potrzebujemy dużego sprzętu do przygotowania niewielkiej porcji jedzenia. Podobnie, gdy chcemy szybko przygotować coś ciepłego dla dziecka. Solo Maker to przykład niewielkiego opiekacza, który można wykorzystywać na co dzień i który daje możliwość urozmaicania prostych, szybkich posiłków bez konieczności korzystania z kilku różnych urządzeń – mówi Katarzyna Głuszyk, przedstawicielka marki Breville.

7 pomysłów na to, jak w kilka minut wyczarować w nim coś pysznego

Co można przygotować w opiekaczu poza klasycznymi tostami? Okazuje się, że całkiem sporo. Oto przepisy, które sprawdzą się w każdej sytuacji: jako błyskawiczna przekąska w ciągu intensywnego dnia czy wartościowy lunchbox do pracy, szkoły lub na uczelnię.

Mini wrap z kurczakiem

Składniki:

1 placek tortilli

Ugotowane lub upieczone mięso z kurczaka (poszarpane)

Tarta mozzarella lub cheddar

Odrobina posiekanej zieleniny (np. kolendra lub natka pietruszki)

Sos BBQ oraz musztarda

Sposób przygotowania:

Na środku tortilli ułóż kurczaka, posyp serem i zieleniną. Złóż tortillę w trójkątną kieszonkę (lub na pół), zamykając farsz w środku. Włóż wrapa do nagrzanego opiekacza i dociśnij. Piecz przez ok. 3–4 minuty, aż tortilla ładnie się zrumieni i stanie chrupiąca, a ser całkowicie rozpuści. Udekoruj z zewnątrz paskami sosu BBQ oraz musztardy.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Chorizo frittata

Składniki:

2 jajka

Kilka cienkich plastrów kiełbasy chorizo

1-2 placki ziemniaczane lub pokrojone ugotowane ziemniaki

Posiekany szczypiorek

Sól i świeżo mielony pieprz

Sposób przygotowania:

W miseczce roztrzep jajka z solą, pieprzem i częścią posiekanego szczypiorku. Do rozgrzanego opiekacza wrzuć rozdrobnione ziemniaki oraz plastry chorizo. Całość zalej przygotowaną masą jajeczną, zamknij opiekacz i piecz przez około 3–5 minut, aż frittata równomiernie się zetnie i lekko zarumieni z obu stron. Gotowe danie posyp świeżym szczypiorkiem.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Krewetki w ostrym miodzie

Składniki:

Obrane krewetki (surowe lub obgotowane)

1-2 łyżki miodu wymieszane z drobno posiekaną papryczką chili lub płatkami chili Drobno posiekana natka kolendry lub pietruszki

Szczypta otartej skórki z limonki lub cytryny

Patyczki do szaszłyków

Sposób przygotowania:

Krewetki nadziej na krótkie patyczki do szaszłyków, opłucz i osusz. Posyp krewetki skórką z cytrusów oraz posiekaną zieleniną. Ułóż szaszłyki bezpośrednio na rozgrzanych płytach opiekacza. Zamknij pokrywę i piecz przez około 2–3 minuty, aż krewetki staną się różowe i jędrne. Tuż przed podaniem polej gorące krewetki ostrym miodem z chili. Podawaj na ciepłych chlebkach naan lub z lekką sałatką.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Mini szarlotka

Składniki:

1 porcja gotowego ciasta kruchego lub francuskiego

1 jabłko (obrane i pokrojone w drobną kostkę) lub gotowe prażone jabłka

1/2 łyżeczki cynamonu

Cukier puder (do posypania)

Sposób przygotowania:

Pokrojone jabłka wymieszaj z cynamonem. Wytnij z ciasta dwa prostokąty dopasowane wielkością do płyty opiekacza. Na jeden prostokąt wyłóż porcję jabłek, przykryj drugim kawałkiem ciasta i dociśnij brzegi widelcem, aby zamknąć nadzienie. Przełóż rogalik/kieszonkę do rozgrzanego opiekacza, zamknij pokrywę i piecz przez około 5–7 minut, aż ciasto stanie się złociste i chrupiące.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Grillowany ser halloumi z miodem i granatem

Składniki:

Ser halloumi (pokrojony w grube plastry)

Chlebek pita lub podpłomyk

Serek do smarowania lub gęsty jogurt (na spód pity)

Pomidorki koktajlowe

Pestki granatu i świeże listki mięty

Miód z chili lub tradycyjny miód

Sposób przygotowania:

Plastry sera halloumi ułóż bezpośrednio na rozgrzanej płycie opiekacza. Zamknij pokrywę i piecz przez około 3–4 minuty, aż ser zyska złocisto-brązowy kolor. Na ciepłej picie posmarowanej serkiem ułóż grillowane halloumi oraz pomidorki. Całość posyp pestkami granatu, świeżą miętą i polej ostrym miodem przed podaniem.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Ekspresowe jajka sadzone i nie tylko

Nieprzywierająca płyta opiekacza Breville Solo Maker sprawdzi się również przy klasykach, które zazwyczaj wymagają wyciągania patelni. W urządzeniu bez problemu przygotujesz idealne jajko sadzone z płynnym żółtkiem i ściętym białkiem. Wystarczy wbić je bezpośrednio na rozgrzaną powierzchnię i opuścić górną pokrywę (bez dociskania). To także świetny sposób na puszystą jajecznicę czy szybki omlet z ulubionymi dodatkami. Nic nie przywiera, nie trzeba używać dużej ilości tłuszczu, a gotowanie i sprzątanie trwa zaledwie chwilę.

Puszyste mini pancakes

Opiekacz błyskawicznie radzi sobie również ze słodkimi śniadaniami, zastępując tradycyjną patelnię do naleśników. Wystarczy wlać porcję gęstego ciasta na rozgrzaną płytę, aby w kilka minut uzyskać idealnie wyrośnięte, puszyste pancakes. Dzięki równomiernemu nagrzewaniu z obu stron placuszki są pięknie zrumienione i miękkie w środku, a nieprzywierająca powłoka sprawia, że usmażysz je bez dodawania zbędnego tłuszczu. Wystarczy podać je z syropem klonowym, świeżymi owocami lub odrobiną rozpuszczonej czekolady, by w parę chwil stworzyć śniadanie jak z ulubionej kawiarni.

Składniki:

1 szklanka mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 jajko

3/4 szklanki mleka

1 łyżka stopionego masła lub oleju

1 łyżka cukru (opcjonalnie)

Szczypta soli

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia, cukier oraz sól. Dodaj jajko, mleko oraz roztopione masło. Całość krótko zmiksuj lub wymieszaj na gładkie, dość gęste ciasto. Wlej porcję ciasta (ok. 2–3 łyżki) na środek rozgrzanej płyty opiekacza. Zamknij pokrywę i piecz przez około 2–3 minuty, aż placuszek ładnie wyrośnie i zyska złocisty kolor. Podawaj na gorąco z syropem klonowym, świeżymi owocami lub ulubioną konfiturą.