Natsu wygina się na desce do prasowania w odważnej sesji. Influencerka kusi w samych rajstopach

Spis treści Natsu kusi fanów w domowym wydaniu

Wiosną 2026 roku Natalia Karczmarczyk wzięła udział w popularnym show Polsatu „Taniec z Gwiazdami”. Wcześniej Natsu dała się poznać szerszej publiczności dzięki starciom w klatce na galach freak fightowych. Influencerka dwukrotnie stawała do walki z Lexy Chaplin, notując na swoim koncie jedną wygraną i jedną przegraną, a także musiała uznać wyższość Fagaty w innym pojedynku.

Konto celebrytki na Instagramie śledzi imponujące ponad 2 miliony użytkowników, dla których Natsu regularnie publikuje różnorodne treści. Tym razem postanowiła zaskoczyć swoich fanów dość niecodziennym pomysłem na sesję zdjęciową, w której główną rolę zagrały codzienne obowiązki domowe. Natsu zapozowała w domowym zaciszu, opierając się o deskę do prasowania w kuszącym stroju. Ubrana jedynie w krótką koszulkę eksponującą brzuch oraz ciemne rajstopy, z charakterystycznymi wałkami na głowie i żelazkiem w ręce, zaprezentowała serię niezwykle zmysłowych kadrów.

„Wyprasować ci coś?" - skomentowała zalotnie efekty sesji.

Natsu kusi fanów w domowym wydaniu