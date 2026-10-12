Natsu wygina się na desce do prasowania w odważnej sesji. Influencerka kusi w samych rajstopach

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-12 19:58

Natalia Karczmarczyk, znana szerszej publiczności jako Natsu, po raz kolejny przykuła uwagę internautów niezwykle śmiałą sesją fotograficzną. Influencerka, która ma za sobą występy we freak fightach oraz popularnym telewizyjnym show, opublikowała gorące kadry, na których wije się przy desce do prasowania. Efekty sesji opatrzyła zalotnym podpisem.

Wiosną 2026 roku Natalia Karczmarczyk wzięła udział w popularnym show Polsatu „Taniec z Gwiazdami”. Wcześniej Natsu dała się poznać szerszej publiczności dzięki starciom w klatce na galach freak fightowych. Influencerka dwukrotnie stawała do walki z Lexy Chaplin, notując na swoim koncie jedną wygraną i jedną przegraną, a także musiała uznać wyższość Fagaty w innym pojedynku.

Konto celebrytki na Instagramie śledzi imponujące ponad 2 miliony użytkowników, dla których Natsu regularnie publikuje różnorodne treści. Tym razem postanowiła zaskoczyć swoich fanów dość niecodziennym pomysłem na sesję zdjęciową, w której główną rolę zagrały codzienne obowiązki domowe. Natsu zapozowała w domowym zaciszu, opierając się o deskę do prasowania w kuszącym stroju. Ubrana jedynie w krótką koszulkę eksponującą brzuch oraz ciemne rajstopy, z charakterystycznymi wałkami na głowie i żelazkiem w ręce, zaprezentowała serię niezwykle zmysłowych kadrów.

„Wyprasować ci coś?" - skomentowała zalotnie efekty sesji.

Natsu kusi fanów w domowym wydaniu

Influencerka Natsu leży na kanapie w czarnym, lateksowym topie. O jej sesji domowej przeczytasz w serwisie Eska.
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