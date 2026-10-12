Nie jest przypadkowe. Jak powstało jedno z najbardziej charakterystycznych logo w motoryzacji?

Logo CUPRA powstało z dwóch splecionych liter „C”, które tworzą charakterystyczny układ trójkątów symbolizujących energię, ruch i determinację.

Inspiracją dla twórców logo była sztuka plemienna, dlatego znak od początku miał być symbolem społeczności zjednoczonej odwagą, pasją i niezależnością.

Motyw trójkąta z czasem przeniknął do języka stylistycznego marki, stając się charakterystycznym elementem świateł, nadwozi i wnętrz jej modeli.

Przez lata motoryzacja przyzwyczaiła nas do logotypów odwołujących się do historii założycieli, heraldyki czy technologicznego dziedzictwa marek. CUPRA od początku chciała opowiadać inną historię. Historię ludzi, którzy nie boją się podążać własną drogą, wybierać niestandardowych rozwiązań i wyrażać siebie poprzez design.

Więcej niż logo. Symbol społeczności i charakteru

To właśnie dlatego logo CUPRA nie przypomina tradycyjnego emblematu samochodowego. Bardziej niż znak firmowy przypomina symbol lub współczesny totem. Jego twórcy inspirowali się sztuką plemienną, jedną z najstarszych form komunikacji wizualnej. Podobnie jak plemienne symbole czy tatuaże, miał on wyrażać przynależność do społeczności zjednoczonej wspólnymi wartościami: odwagą, pasją i niezależnością. Nieprzypadkowo CUPRA od lat mówi o swojej społeczności jako o „CUPRA Tribe”. Logo miało od początku być czymś więcej niż elementem identyfikacji wizualnej. Miało stać się symbolem ludzi, którzy nie chcą podążać za utartymi schematami.

Autor: 24/7/ Materiały prasowe

Dwa trójkąty, które opowiadają historię odwagi

Na pierwszy rzut oka znak CUPRA wygląda jak nowoczesna geometryczna forma. W rzeczywistości został stworzony z dwóch splecionych ze sobą liter „C” (od nazwy CUPRA), które tworzą układ przypominający dwa nachodzące na siebie trójkąty. Ostre linie i wyraziste krawędzie nie są jedynie zabiegiem stylistycznym. Projektanci chcieli stworzyć symbol kojarzący się z energią, ruchem i determinacją. Charakterystyczne zakończenia przypominające groty strzał mają symbolizować odwagę w dążeniu do celu oraz ciągłe przesuwanie granic możliwości. Jednocześnie sama forma trójkąta od wieków kojarzona jest ze stabilnością i siłą. W efekcie powstał znak, który doskonale oddaje wartości marki: pewność siebie, niezależność i gotowość do podążania własną drogą.

Dlaczego CUPRA postawiła na miedź?

Równie charakterystyczny jak sam symbol jest jego kolor. Gdy większość producentów stawiała na chrom, srebro lub czerń, CUPRA zdecydowała się na rozwiązanie rzadziej spotykane w świecie motoryzacji. Miedź szybko stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wyróżników marki. To wybór, który doskonale wpisuje się w jej filozofię. Miedź łączy technologię z emocjami, sportowy charakter z elegancją, a nowoczesność z rzemieślniczą precyzją. Dzięki temu idealnie odzwierciedla markę, która od początku chciała wyróżniać się nie tylko osiągami, ale również designem.

Dziś charakterystyczny miedziany kolor można odnaleźć w detalach nadwozia, obręczach kół, elementach wnętrza oraz materiałach komunikacyjnych marki. Stał się wizualnym podpisem CUPRA i jednym z najważniejszych elementów jej tożsamości.

Autor: 24/7/ Materiały prasowe

Gdy design staje się językiem marki

Historia logo CUPRA nie kończy się jednak na samym znaku. Z czasem jego charakterystyczna geometria zaczęła wpływać na cały język stylistyczny marki. Motyw trójkąta można dziś odnaleźć w sygnaturach świetlnych samochodów, detalach nadwozia, a nawet elementach wnętrza. Dzięki temu modele takie jak CUPRA Raval, CUPRA Terramar czy CUPRA Formentor pozostają natychmiast rozpoznawalne nawet wtedy, gdy logo nie znajduje się w polu widzenia kierowcy.

Autor: 24/7/ Materiały prasowe

Zmiana potrzebuje liderów – a CUPRA wierzy, że prawdziwy postęp rodzi się z radykalnych przełomów, z przekraczania oczekiwań i łamania konwencji. Od momentu swojego debiutu w 2018 roku marka zmienia oblicze branży motoryzacyjnej, będąc inicjatorem kreatywności i katalizatorem zmian.

W zaledwie siedem lat CUPRA wprowadziła na rynek siedem modeli i sprzedała ponad 800 000 samochodów na całym świecie. Każdy model CUPRA to połączenie ekspresyjnego designu, wyjątkowej estetyki i sportowych osiągów. W pełnej gamie modelowej znajdują się: CUPRA Ateca – pierwszy model z logo CUPRA, CUPRA Leon – przeprojektowany i rozwinięty jako niezależny model marki, CUPRA Formentor – pierwszy samochód zaprojektowany w całości przez CUPRA i jednocześnie jej najlepiej sprzedający się model, CUPRA Born – pierwszy w pełni elektryczny samochód marki, CUPRA Tavascan – elektryczne SUV-coupé, oraz CUPRA Terramar – sportowy SUV marki. W 2026 roku do oferty dołączy CUPRA Raval – radykalna wizja miejskiego auta elektrycznego.

CUPRA to coś więcej niż samochód. To przekonanie. CUPRA Tribe to zespół ambasadorów, którzy kwestionują normy i przełamują bariery, które powstrzymują innych. Wśród nich są m.in. najbardziej utytułowany hiszpański olimpijczyk Saúl Craviotto, reżyser filmowy J.A. Bayona, niemiecki bramkarz Marc ter Stegen oraz dwukrotna zdobywczyni Złotej Piłki i nagrody FIFA The Best, Alexia Putellas. CUPRA obsesyjnie dąży do tego, by wzbudzać emocje – zarówno na drodze, jak i poza nią. Marka jest oficjalnym partnerem motoryzacyjnym FC Barcelony, sponsorem premium Premier Padel Tour oraz uczestnikiem wyścigów Formuły E we współpracy z Kiro Race Co.