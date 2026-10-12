DevelopRes Rzeszów wygrywa w ekstraklasie. Co wydarzyło się w trzecim secie?

Przebieg spotkania w Rzeszowie

Mecz rozpoczął się od wyrównanej walki, jednak pierwsza partia padła łupem gospodyń, które wygrały 25:23. W drugim secie rzeszowianki narzuciły swój styl gry, pewnie triumfując do 17. Zespół z Mogilna znalazł się w bardzo trudnej sytuacji przed kolejną odsłoną.

Trzecia partia przyniosła najwięcej emocji i niespodziewany zryw przyjezdnych, które po grze na przewagi zwyciężyły 28:26. Czwarty set był jednak pokazem siły gospodyń, które szybko odzyskały kontrolę, wygrywając 25:16 i zamykając całe spotkanie wynikiem 3:1.

Jakie były składy obu drużyn?

W barwach rzeszowskiego zespołu na parkiecie zaprezentowały się Alicja Grabka, Marrit Jasper, Weronika Centka-Tietianiec oraz Taylor Mims. Istotne punkty dołożyły również Laura Jansen i Uliana Kotar, a funkcję libero pełniła Zuzanna Suska. Z ławki rezerwowych na boisko wchodziły także Magdalena Bukovska, Mika Grbavica, Martyna Łazowska i Justyna Jankowska.

W drużynie z Mogilna zagrały Aleksandra Stachowicz, Karolina Drużkowska, Wiktoria Nowak, Wiktoria Kowalska, Barbara Zakościelna oraz Aleksandra Cygan. Na pozycji libero wystąpiła Magda Kubas, a ponadto w spotkaniu wzięły udział Melis Durul, Zofia Ejsmont, Charlotte Krenicky, Sandra Świętoń, Natalia Pajdak jako druga libero oraz Katarzyna Nowak.