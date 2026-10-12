KFC przedstawia zestaw Zinger Burger za jedyne 20 złotych!

Dopada Cię głód, którego nie uciszy mała przekąska, i już wiesz, że potrzebujesz konkretu. Czegoś, co pobudzi kubki smakowe i natychmiast poprawi nastrój. KFC ma na to odpowiedź! Za równe 20 zł możesz otrzymać zestaw, w którym Zinger został połączony z porcją dużych frytek i nielimitowaną Wielką Dolewką. To smakowita fuzja, która natychmiast rozwiązuje odwieczny problem pod tytułem „co dzisiaj jemy?”. W dodatku robi to w absolutnie specjalnej cenie.

Zestaw skrojony na duży apetyt

Propozycja zawiera to, co najlepsze. W centrum? Legendarny Zinger. W sezamowej bułce kryje się złocisty i chrupiący filet z piersi kurczaka, świeża sałata oraz kremowy majonez. To prosta, idealnie uzupełniająca się kompozycja i kultowy smak, do którego zawsze chętnie się wraca. Zinger to dopiero początek! W skład zestawu wchodzi również porcja dużych frytek oraz nielimitowana Wielka Dolewka. W końcu po co się ograniczać, kiedy przyjemność może trwać w nieskończoność?

Zestaw Zinger Burger to idealna propozycja na lunch, przerwę między zajęciami czy po prostu solidny zastrzyk energii w ciągu dnia.

Zamawiasz w apce, odbierasz w restauracji KFC

Oferta startuje 9 października i będzie dostępna do odwołania. Zasady są proste i maksymalnie wygodne. Promocja jest dostępna wyłącznie w aplikacji KFC z opcją odbioru osobistego w restauracji. Wchodzisz do aplikacji, zamawiasz zestaw, wpadasz do lokalu i odbierasz swoje zamówienie bez zbędnego czekania.

Zbierz znajomych, odpal aplikację KFC i ciesz się zestawem pełnym legendarnych pyszności za jedyne 20 złotych!