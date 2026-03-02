To imię było hitem PRL-u. Od lat nikt nie wybrał go dla swojej córki

W polskiej tradycji imienniczej męskie imiona często dominują nad żeńskimi odpowiednikami, a jedno z nich jest tego najlepszym przykładem.

To imię, choć rzadkie, ma bogate słowiańskie korzenie i oznacza "tę, która włada pokojem" lub "władczynię świata".

Kobiety noszące to imię są często postrzegane jako silne, niezależne i inteligentne, jednak jego popularność drastycznie spadła.

Wiele imion, które w formie męskiej są powszechnie znane i używane, w wariancie żeńskim pozostaje w cieniu, rzadko słyszane i często wręcz pomijane. Imię męskie często związane jest z ważnymi postaciami historycznymi, królami, świętymi, bohaterami narodowymi. To utrwala jego pozycję i nadaje mu prestiż. Imię żeńskie, choć o tym samym znaczeniu, nie zawsze ma tak silne powiązania historyczne, stąd mniejsza popularność tych form. Tak jest w przypadku żeńskiego imienia Włodzimiera, które dziś jest niezwykle rzadkie.

Włodzimiera - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Włodzimiera, choć rzadziej spotykane niż jego męski odpowiednik, emanuje siłą, elegancją i głębokim zakorzenieniem w słowiańskiej tradycji. Jest to imię dla kobiet o silnym charakterze i wyjątkowej osobowości. Imię to, podobnie, jak jego męski odpowiednik składa się z dwóch członów:

"Włod" - oznaczający "władzę", "panowanie""Mier" - wywodzący się od "mir", czyli "pokój", "sława", "świat".

Zatem, Włodzimiera, podobnie jak Włodzimierz, oznacza "ta, która włada pokojem", "ta, która zdobywa sławę przez władzę" lub "władczyni świata". To imię niosące ze sobą ideę silnej, mądrej i odpowiedzialnej kobiety, dbającej o harmonię i sprawiedliwość.

Imię Włodzimiera nie było nigdy tak popularne jak Włodzimierz, ale ma swoje miejsce w historii i kulturze polskiej. Ze względu na swój arystokratyczny wydźwięk, częściej pojawiało się w rodach szlacheckich i wśród inteligencji.

Charakterystyka osób noszących imię Włodzimiera

Osoby noszące imię Włodzimiera, często są postrzegane jako:

Silne i niezależne : Mają silną wolę, są zdeterminowane i dążą do samodzielności.

: Mają silną wolę, są zdeterminowane i dążą do samodzielności. Inteligentne i błyskotliwe : Posiadają analityczny umysł i łatwo przyswajają wiedzę.

: Posiadają analityczny umysł i łatwo przyswajają wiedzę. Uczciwe i sprawiedliwe : Kierują się zasadami moralnymi i dążą do równości.

: Kierują się zasadami moralnymi i dążą do równości. Kreatywne i pełne pasji : Posiadają bogate życie wewnętrzne i potrafią wyrażać siebie poprzez sztukę lub inne formy twórczości.

: Posiadają bogate życie wewnętrzne i potrafią wyrażać siebie poprzez sztukę lub inne formy twórczości. Lojalne i oddane: Są wiernymi przyjaciółkami i partnerkami, na których można zawsze polegać.

Popularność imienia Włodzimiera w Polsce

Szczyt popularności imienia Włodzimiera przypada na okres PRL-u. Jednak z czasem jego popularność znacznie spadła, a obecnie forma ta od lat nie została wybrana dla żadnej z nowo narodzonych dziewczynek. Według rejestru danych PESEL obecnie w Polsce żyje 209 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na odległej 971. pozycję w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. W ostatnich pięciu latach populacja kobiet noszących to imię spadła o 56. Natomiast imię Włodzimierz, które jest męskim odpowiednikiem tej formy w Polsce jest bardzo popularne. Nosi je 44615 mężczyzn, co plasuje je na 97. pozycji w rankingu. W ubiegłych latach imię to nadaje się jednak znacznie rzadziej. Najwięcej, bo aż 6 razy, nadano je w 3020 roku. Po raz ostatni rodzice wybrali je natomiast w 2023, wówczas otrzymał je jeden chłopiec.