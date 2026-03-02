Pogoda nie daje spokoju. Saharyjski pył sunie nad Polskę

Pył znad Sahary dotrze do Polski. Prognozy pogody na marzec ostrzegają

Eksperci od meteorologii studzą entuzjazm związany z ociepleniem, przypominając o wciąż możliwym powrocie zimowej aury. Zanim jednak słupki rtęci spadną, musimy przygotować się na nadejście groźnego zjawiska z południa. Naukowcy alarmują, że w stronę Europy zmierza rozległa chmura pustynnego pyłu. Według analiz, saharyjskie drobiny najpierw pokryją niebo nad Francją, Grecją i Bułgarią, by następnie wdzierać się w głąb kontynentu europejskiego.

Informacje pozyskane z systemu Copernicus precyzują datę dotarcia zjawiska nad Wisłę na środę 4 marca. Północne prądy powietrzne rozniosą piasek po północnych rubieżach, a finalnie zapylenie obejmie cały kraj. Jak donosi Polskie Radio 24, sytuacja może być dynamiczna, gdyż nasza chmura prawdopodobnie połączy się z masami napływającymi z terytorium Czech i Słowacji. Szczególnie wysokie stężenie pyłu prognozowane jest dla Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Podlasia, choć zjawisko odczują też mieszkańcy Dolnego Śląska, Śląska, Opolszczyzny, Małopolski i Podkarpacia.

Czy pył saharyjski jest niebezpieczny dla zdrowia? Skład chemiczny zjawiska

Mamy do czynienia z w pełni naturalnym procesem atmosferycznym, polegającym na przenoszeniu na wielkie dystanse drobinek piasku oraz minerałów pustynnych. Ten globalny transport aerozoli ma istotny wpływ na ekosystemy, klimat oraz to, czym oddychamy na wielu kontynentach. W składzie pyłu dominują minerały ilaste, takie jak kwarc, kaolinit, chloryt czy illit, uzupełnione śladowymi ilościami metali: żelaza, magnezu i wapnia. Dokładna mieszanka zależy od regionu pochodzenia, a suche zazwyczaj cząsteczki w wilgotnym powietrzu stają się jądrami kondensacji dla chmur, modyfikując pogodę.

Obecność saharyjskiego pyłu wiąże się z ryzykiem wystąpienia tak zwanego „krwawego deszczu”. Jest to specyficzne zjawisko, podczas którego zawieszone w atmosferze drobiny piasku są ściągane na powierzchnię ziemi wraz z opadami. W efekcie ten charakterystyczny osad brudzi szyby, karoserie samochodów oraz elewacje budynków, tworząc uciążliwą warstwę.

Choć dla ogółu społeczeństwa epizody napływu piasku nie są groźne, to zawartość cząstek stałych PM10 i PM2.5 realnie pogarsza jakość powietrza, zagrażając konkretnym grupom:

– Ludzie z problemami oddechowymi: Astmatycy i pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) mogą odczuwać nasilony kaszel, duszności i świszczący oddech.

– Osoby ze schorzeniami kardiologicznymi: Mikroskopijne cząsteczki wpływają negatywnie na układ krążenia, co może zaostrzyć objawy niewydolności serca czy choroby wieńcowej.

– Seniorzy i dzieci: Te grupy posiadają znacznie wrażliwsze układy odpornościowe oraz oddechowe, przez co mocniej reagują na zanieczyszczenia.

– Alergicy: Sam pył rzadko uczula, ale transportuje na sobie zarodniki grzybów, pyłki roślin i inne alergeny, potęgując reakcje uczuleniowe.